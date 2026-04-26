Silny wiatr nad Polską. IMGW wydał alerty, na liście dziewięć województw
Silny wiatr uderzył w północną, centralno-wschodnią i południowo-wschodnią Polskę. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Trudna sytuacja panuje między innymi na Lubelszczyźnie, gdzie strażacy interweniowali ponad 120 razy. W regionie na jeden z jadących samochodów spadło drzewo, raniąc 46-latka.
W skrócie
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla dziewięciu województw na północy, centralnym wschodzie i południowym wschodzie Polski.
- Na obszarach objętych alertem prognozowany jest wiatr o prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h oraz lokalnie możliwe burze.
- W województwie lubelskim strażacy interweniowali ponad 120 razy, a w miejscowości Adampol drzewo spadło na samochód, raniąc 46-latka.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla dziewięciu województw. Alerty obowiązują w północnej, centralno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
Silny wiatr uderza w Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia
Ostrzeżenia dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Na ten moment obowiązywać będą co najmniej do godziny 18 w niedzielę. IMGW nie wyklucza jednak możliwości ich skrócenia lub przedłużenia.
Przypomnijmy, że ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Instytut informuje, że na obszarach objętych alertem prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią od godzin okołopołudniowych oraz po południu. Lokalnie możliwe są burze.
Lubelskie. Trudna sytuacja w regionie, ranny 46-latek
Trudna sytuacja meteorologiczna panuje między innymi na Lubelszczyźnie. Rzecznik tamtejszych strażaków, kpt. Tomasz Stachyra, przekazał PAP, że w wyniku wichur do godz. 9 strażacy interweniowali ponad 120 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych konarów i drzew.
Najwięcej interwencji zanotowano w powiatach: lubelskim, lubartowskim, chełmskim. W trakcie powiewów uszkodzonych zostało 12 dachów na budynkach mieszkalnych i 10 na budynkach gospodarczych.
Z kolei w miejscowości Adampol (pow. włodawski) na jadący samochód spadło drzewo. Ranny 46-latek został zabrany do szpitala.