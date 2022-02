Silny wiatr i ostrzeżenia IMGW

Silne podmuchy wiatru przewracają drzewa, zrywają linie energetyczne, a w górach zwiększają zagrożenie lawinowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia - na różnym poziomie - dla mieszkańców całego kraju. Najmocniej wieje w zachodniej Polsce - tam wydano alerty najwyższego, trzeciego stopnia.



Pogoda zmienia trasy lotów krajowych

Warunki są tak trudne, że loty krajowe do Warszawy zostały przekierowane aż za granicę naszego kraju, do Budapesztu na Węgrzech. Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski potwierdził w rozmowie z Interią, że takie loty były dwa - z Bydgoszczy do Warszawy i z Krakowa do Warszawy.



- Po przekierowaniu wylądowały w Budapeszcie, zostały tam dotankowane i kontynuują już rejs do Warszawy - przekazał rzecznik LOT.



Jak słyszymy, wydłużyło to podróż pasażerów o ponad dwie godziny. Dlaczego Budapeszt? Krzysztof Moczulski tłumaczy, że na żadnym lotnisku w kraju nie panowały warunki pogodowe, które umożliwiałyby podejście do lądowania za pierwszym razem.



Wiatr może w porywach sięgać 100 km/h

W czwartek w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach może sięgać do ponad 100 km/h.



- Do soboty prognozy są niekorzystne - dodaje rzecznik. Jak wskazuje, trzeba się liczyć z tym, że może dochodzić do podobnych zdarzeń.



Silny wiatr. Setki interwencji strażaków

Od północy do godziny 6 mieliśmy 1407 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej - 556 w woj. wielkopolskim, 241 w woj. zachodniopomorskim, 211 w woj. lubuskim, 136 w woj. dolnośląskim.

