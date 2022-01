Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców całego kraju ostrzegając przed silnym wiatrem, utrudnieniami na drogach i możliwych przerwach w dostawie prądu.





Załamanie pogody. Alerty RCB

"Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa! Usuń przedmioty, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie! Nie zatrzymuj się pod drzewami!" - ostrzega Polaków Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

SMS-y z ostrzeżeniem są sukcesywnie rozsyłane przez operatorów.

Wraz z nadciągającą nad Polskę Idą wrócą do kraju burze śnieżne i silny wiatr, do 100 km/h. Do tego spodziewane są sztormy na Bałtyku.



- Przed nami kolejny niż, nazywa się Ida. Choć różnica ciśnień, którą spowoduje będzie niższa niż w poniedziałek, kiedy wynosiła ona 20 hektopaskali, to będziemy mieli bardzo silny wiatr zachodni, przechodzący w północno-zachodni - przekazał synoptyk Grzegorz Walijewski..

Niż Ida. Możliwa burza śnieżna

- Może wystąpić burza śnieżna. Największe prawdopodobieństwo jest na wybrzeżu. Synoptycy z IMGW obliczają, że istnieje 60-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia burz śnieżnych. Mniejsze prawdopodobieństwo jest już w środkowej części kraju - tu prognozowane jest w okolicach 30 proc. - wyjaśnił. - Gdy porównamy wartości z poniedziałku, do tych prognozowanych, to wynika z tego, że - o ile powstanie to zjawisko burz śnieżnych -jego skala będzie mniejsza niż w poniedziałek, wyładowań także będzie mniej - dodał.

Niż spowoduje, że napłynie do nas chłodne arktyczne powietrze i przyniesie opady śniegu, szczególnie na północy od 5 do 8 cm.

Wiatr do 100 km/h

Silnego wiatru należy się spodziewać w południowej części zachodniopomorskiego, pomorskiego, a także w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, a także lubuskim wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim - tu będą porywy do 80 km/h. IMGW wydało dla tych województw alert pierwszego stopnia.

Już wydano ostrzeżenia 2 stopnia dla północnej części kraju, szczególnie dla wybrzeża w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Według prognoz, zjawisko ma wystąpić w czwartek w nocy i trwać do wczesnego popołudnia. Wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h, czyli nieznacznie mniej niż w poniedziałek.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem.



Na Bałtyku spodziewany jest sztorm, a w nocy i jutro nawet bardzo silny sztorm. Będzie wiało do 9 w skali Beauforta. W poniedziałek sztorm miał 11 w skali Beauforta, mimo to fale sięgną ok. 3 m wysokości.

Powrót zimy

W kolejnych dniach spodziewany jest napływ chłodnego powietrza. - W kolejnych województwach zima da o sobie znać. Np. w podlaskim można się spodziewać spadków temperatury do - 15 stopni Celsjusza - prognozuje synoptyk.