W skrócie Radosław Sikorski ironicznie podziękował Elonowi Muskowi za "uznanie Polski jako państwa należącego do Unii Europejskiej".

Zmiany ogłoszone przez Starlink początkowo wprowadzały dodatkowe opłaty dla polskich użytkowników korzystających z usługi w Europie.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sprzeciwił się działaniom firmy i domagał się równych zasad dla Polaków.

Gawkowski poinformował, że po interwencji firma SpaceX wycofała się z dodatkowych ograniczeń dla polskich klientów.

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"Dziękuję, Elonie Musku, za uznanie, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i jej obywatele nie mogą być poddawani dyskryminacji" - napisał Radosław Sikorski na platformie X.

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Polityk odniósł się w ten sposób do dyskusji, która rozgorzała po ogłoszeniu przez należącą do Muska firmę Starlink zmian wEuropie. Początkowo Polska nie znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego, dla którego nie ma dodatkowych ograniczeń. Z tego powodu podróżujący Polacy mieli zapłacić więcej za usługę.

Starlink chciał ograniczyć usługi w Polsce. Zareagowali wicepremierzy

Decyzja zarządzających Starlinkiem spotkała się z oburzeniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Ten podkreślał, że nie zgadza się, aby "globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków".

Wicepremier podkreślił, że jeżeli Elon Musk chce działać w Polsce, musi traktować obywateli naszego kraju "uczciwie i na równych zasadach".

"Zwróciłem się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jeżeli powodem są 'lokalne wymogi regulacyjne', oczekuję wskazania konkretnych przepisów. Ogólne tłumaczenia nie wystarczą" - pisał Gawkowski.

W sprawie głos zabrał wtedy także Sikorski. "Hej, Elonie Musku, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej zastanowimy się nad płaceniem 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi" - stwierdził .

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Po upływie kilkunastu godzin Gawkowski przekazał, że jego interwencja przyniosła efekty. "SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich" - poinformował.

"Deklaracja, jaką otrzymałem, jest jasna: Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami" - zakomunikował.

Minister cyfryzacji podkreślił, że to "dobra wiadomość dla polskich użytkowników". "Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma poinformuje o tym klientów" - dodał.



