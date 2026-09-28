Sikorski zdziwiony wystąpieniem prezydenta. Wskazał na "łamanie konstytucji"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował wystąpienie prezydenta na forum ONZ. - Zabrakło Ukrainy, to bardzo dziwne - mówił w rozmowie w TVP Info. Według szefa resortu prowadzenie przez Karola Nawrockiego własnej polityki zagranicznej to rozdźwięk, który jest "złamaniem konstytucji".

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Prezydent Karol Nawrocki i minister Radosław Sikorski przy mównicach podczas oficjalnych wystąpień.
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski. Kolaż ilustracyjnyWojciech Olkusnik, IMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People/East NewsEast News

W skrócie

  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na forum ONZ, wskazując na brak odniesienia do Ukrainy.
  • Szef MSZ ocenił, że różnice między polityką prezydenta a rządu są niekorzystne i stanowią złamanie konstytucji.
  • Radosław Sikorski stwierdził, że trwa kampania rosyjska przeciwko Ukraińcom i Unii Europejskiej oraz podkreślił dążenie Polski do uzyskania stałych baz amerykańskich.
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Prezydent Karol Nawrocki wystąpił w ubiegłym tygodniu podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Głowa państwa wspominała m.in. o Rosji, wskazując na zagrożenia wynikające z jej "imperialnej pychy".

Radosław Sikorski w programie "Pytanie dnia" w TVP Info dziwił się, że zabrakło wzmianki o Ukrainie. - Zabrakło Ukrainy, to bardzo dziwne (...). Pojawiły się elementy ideologiczne niezwiązane z tematem obrad, ale taką mamy urodę naszego życia politycznego - mówił w czwartkowej rozmowie.

Sikorski uderza w politykę prezydenta. "To jest niefortunne"

Szef MSZ wskazywał również na niekorzystne różnice między postawą prezydenta a polityką zagraniczną, której kierunek wyznaczył rząd.

- To jest niefortunne: to, że mamy taki rozdźwięk, on jest złamaniem konstytucji. Pan prezydent powinien reprezentować politykę zagraniczną rządu, nawet gdy się z nią nie zgadza. Prowadzi inną politykę niż rząd i to nie wzmacnia pozycji Polski - podkreślił.

Jednocześnie Sikorski przyznał, że "pan prezydent widzi zagrożenie ze strony Rosji", ale "na sentymentach sterowanych z zewnątrz przeciwko Ukrainie próbuje zwiększyć swoje słupki poparcia".

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Wicepremier kontynuował, twierdząc, że "mamy kampanię rosyjską szczucia Polaków na Ukraińców i Unię Europejską".

- Ławrow w ostatnich godzinach nazwał UE IV Rzeszą. Proszę zobaczyć, po której stronie sceny politycznej jest powielanie tej propagandy - wskazywał Sikorski. W kwestii współpracy z sojusznikami nadmienił, że "Polska zabiega o stałe bazy amerykańskie w Polsce".

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Zapytany, czy otoczenie prezydenta nie próbuje "zgarnąć baz" właśnie dla niego, by uczynić Karola Nawrockiego ojcem sukcesu, Sikorski odparł, że jest to sprawa bezpieczeństwa Polski i nie będzie mieszał się w "małostkową rozgrywkę partyjniacką".

- Polacy by nam nie wybaczyli, gdybyśmy wokół tej sprawy uprawiali politykę partyjną (...). Rząd nie będzie takich rzeczy robił - podkreślił minister.

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