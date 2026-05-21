Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela. "Domagamy się uwolnienia"

"Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele" - czytamy we spisie Sikorskiego zamieszczonym na platformie X.

Reakcja MSZ następuje w odpowiedzi na nagranie opublikowane w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira. Wideo ukazuje zatrzymanych aktywistów klęczących na ziemi ze związanymi rękami - w tym samym czasie minister macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

"Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami" - napisał szef resortu dyplomacji.

Sikorski przyznał, że ministerstwo odradzało Polakom wyjazdy do Izraela i Palestyny, jednak, jak dodał, to "nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności".

"Nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu" - przekazał minister.

Resort oczekuje od władz Izraela "jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi".

Sikorski skomentował opublikowane przez Ben Gwira nagranie również w środę. "Nie wolno wam w ten sposób traktować obywateli polskich, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa" - napisał. Dodał, że "w demokratycznym świecie nie znęcamy się nad osobami w areszcie i nie cieszymy się z ich obecności".

Bulwersujące nagranie izraelskiego ministra wywołało oburzenie również wśród innych europejskich liderów i szefów dyplomacji. Słowa krytyki w stronę Jerozolimy spłynęły między innymi z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.

"To narusza najbardziej podstawowe standardy szacunku i godności wobec ludzi (...) Zażądaliśmy wyjaśnień od władz Izraela" - przekazała szefowa brytyjskiego MSZ Yvette Cooper. "Jestem szczerze zbulwersowana" - podkreśliła.

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot wezwał izraelskiego ambasadora "w celu wyrażenia naszego oburzenia i uzyskania wyjaśnień".

