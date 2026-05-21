Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela. "Domagamy się uwolnienia"
"Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d'affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu" - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się do nagrania ukazującego bulwersujące traktowanie aktywistów zatrzymanej przez Izrael flotylli. Aktywiści płynęli z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Na pokładzie byli Polacy.
"Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele" - czytamy we spisie Sikorskiego zamieszczonym na platformie X.
Reakcja MSZ następuje w odpowiedzi na nagranie opublikowane w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira. Wideo ukazuje zatrzymanych aktywistów klęczących na ziemi ze związanymi rękami - w tym samym czasie minister macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".
"Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami" - napisał szef resortu dyplomacji.
Sikorski przyznał, że ministerstwo odradzało Polakom wyjazdy do Izraela i Palestyny, jednak, jak dodał, to "nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności".
"Nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu" - przekazał minister.
Resort oczekuje od władz Izraela "jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi".
Sikorski skomentował opublikowane przez Ben Gwira nagranie również w środę. "Nie wolno wam w ten sposób traktować obywateli polskich, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa" - napisał. Dodał, że "w demokratycznym świecie nie znęcamy się nad osobami w areszcie i nie cieszymy się z ich obecności".
Bulwersujące nagranie izraelskiego ministra wywołało oburzenie również wśród innych europejskich liderów i szefów dyplomacji. Słowa krytyki w stronę Jerozolimy spłynęły między innymi z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.
"To narusza najbardziej podstawowe standardy szacunku i godności wobec ludzi (...) Zażądaliśmy wyjaśnień od władz Izraela" - przekazała szefowa brytyjskiego MSZ Yvette Cooper. "Jestem szczerze zbulwersowana" - podkreśliła.
Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot wezwał izraelskiego ambasadora "w celu wyrażenia naszego oburzenia i uzyskania wyjaśnień".
