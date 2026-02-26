W skrócie Radosław Sikorski podczas debaty po exposé skrytykował posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz zarzucił im chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Sikorski odniósł się do porównań Unii Europejskiej do III Rzeszy, nazywając je "obrazą polskich ofiar" i zadając pytanie o liczbę ofiar UE wśród Polaków.

Podczas debaty mówił także o kwestii reparacji wojennych od Niemiec oraz podkreślił sukces rządu w związku z upamiętnieniem polskich ofiar nazizmu w Berlinie.

Szef polskiej dyplomacji przedstawił w czwartek rano exposé nt. priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Tego samego dnia wieczorem Radosław Sikorski odpowiedział na pytania dotyczące prowadzonych przez niego działań, nie szczędząc przy tym złośliwości pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Sikorski m.in. wypomniał Antoniemu Macierewiczowi, że ten, nakazując przetłumaczenie raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, w pierwszej kolejności zlecił przekład na język rosyjski. Wielokrotnie zwrócił też uwagę na współpracę polityków Prawa i Sprawiedliwości z Viktorem Orbanem, który blokuje w UE pomoc dla Ukrainy.

- Mam nadzieję, że chociaż w tej sprawie się zgodzimy. To, że Węgry kupują rosyjską ropę i jeszcze się awanturują wobec Ukrainy, oliwiąc w ten sposób machinę Putina, że to jest rzecz niepożądana - powiedział minister.

Debata po exposé Radosława Sikorskiego. Wicepremier wypomniał porażki PiS

Pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego szef MSZ skierował uwagę o niepowodzeniu zabiegów na rzecz nakłonienia włoskiej premier Giorgi Meloni do sprzeciwu wobec umowy z państwami Mercosur.

- To pan prezydent i jego ludzie zobowiązali się, że jeśli rząd zadecyduje, że zagłosujemy przeciwko umowie Mercosur, to on - pan prezydent - przekona premier Włoch do dołączenia do koalicji blokującej w Unii Europejskiej. Rząd swoje zobowiązanie wykonał (...), a pan prezydent, wbrew moim ostrzeżeniom, niestety nie przekonał pan premier - stwierdził Radosław Sikorski.

- To jest raczej przestroga dla was, żeby takie szarże 27 do 1, aby na śmieszność Polski nie wystawiać - zwrócił się szef MSZ do polityków PiS. Nawiązał do nieudanej próby zastąpienia Donalda Tuska na funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej w 2017 r.

Sikorski oskarżył PiS o próby wyprowadzenia Polski z UE. "To jest nie tylko obelga"

Podobnych uszczypliwości było więcej, jednak podsumowanie debaty Sikorski poświęcił kwestii, którą w jego ocenie należy traktować bardzo poważnie, a mianowicie oskarżył Prawo i Sprawiedliwość o próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Wicepremier odniósł się do jednej z poselskich wypowiedzi następującej po exposé, w której autor miał porównać Unię Europejską do nazistowskich Niemiec.

- Padało wiele razy to, że jakobym przesadzał z tym, że prawa strona dopuszczałaby czy może doprowadzić do polexitu. (...) Mieliśmy z tej mównicy mówiącego posła, bodajże z Prawa i Sprawiedliwości który znowu porównał Unię Europejską do III Rzeszy. Jeżeli Unia Europejską jest III Rzeszą, to oczywiście chcecie z niej Polskę wyprowadzić - powiedział Sikorski z sejmowej mównicy.

- To jest nie tylko obelga, to jest obraza wszystkich polskich ofiar III Rzeszy. Mam do tych, którzy powtarzają takie kalumnie jedno proste pytanie: Ile milionów Polaków zabiła do tej pory Unia Europejska? - zakończył swoją wypowiedź szef MSZ.

"Obraza wszystkich polskich ofiar III Rzeszy". Sikorski skrytykował wypowiedź posła

Radosław Sikorski podczas debaty wielokrotnie pytany był o kwestię reperacji wojennych od Niemiec. Według niego Polska już otrzymała reparacje w ramach ustaleń po konferencji poczdamskiej, jednak środki te zostały przejęte przez Związek Sowiecki.

- Ja rozumiem, że skoro Sowieci nam "zajumali", to Niemcy nam mają zapłacić jeszcze raz. Ale oni nie chcą płacić, bo uważają, że prawnie już tego nie muszą robić - stwierdził wicepremier.

Szef polskiej dyplomacji jako sukces odnotował natomiast zabiegi polskiego rządu, mające na celu upamiętnienie polskich ofiar nazizmu w Berlinie. W miejscu, w którym stanąć ma pomnik, umieszczono tymczasowo pamiątkowy głaz.

- Głaz jest tylko przyklepaniem miejsca na pomnik, o który zabiegały kolejne polskie rządy. Wam się nie udało przez osiem lat, a myśmy to uzyskali - powiedział Radosław Sikorski.

