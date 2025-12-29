W skrócie Radosław Sikorski skrytykował Karola Nawrockiego za wizytę w rosyjskim muzeum w 2018 roku.

Wpis Sikorskiego odnosi się do muzeum promującego stalinowską wersję historii II wojny światowej.

Wizyta Nawrockiego w Moskwie odbyła się cztery lata po aneksji Krymu przez Rosję.

Radosław Sikorski opublikował w poniedziałek na platformie X wpis odnoszący się do aktywności politycznej Karola Nawrockiego w czasach poprzedzających jego prezydenturę.

Szef MSZ zamieścił zrzut ekranu wpisu opublikowanego w 2018 roku na profilu Muzeum Zwycięstwa w Moskwie. W jego treści relacjonowano wizytę Karola Nawrockiego, wówczas dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Sikorski pokazał archiwalne zdjęcie Nawrockiego. "Ja bym nie pojechał"

"Dziś gośćmi Muzeum Zwycięstwa byli przedstawiciele kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W ramach wizyty zwiedzili oni główną wystawę 'Czyn i Zwycięstwo Wielkiego Narodu', kompleks dioram muzeum oraz obejrzeli niezwykły film 3D 'Droga do Zwycięstwa' pod kopułą Sali Chwały. Tego samego dnia dyrektor Muzeum Zwycięstwa, Aleksandr Szkolnik, spotkał się z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, Karolem Nawrockim, aby omówić perspektywy rozwoju obu instytucji" - donosiła placówka w swoim wpisie.

Do wpisu dołączono zdjęcie Nawrockiego w towarzystwie przedstawicieli moskiewskiej muzeum. "Po Anschlussie (aneksji - red.) Krymu ja bym nie pojechał do muzeum propagującego stalinowską wersję drugiej wojny światowej" - skomentował archiwalny wpis Radosław Sikorski.

Przypomnijmy, do nielegalnego anektowania Krymu doszło w 2014 roku. Wizyta Nawrockiego w Moskwie odbyła się cztery lata później.

Muzeum Zwycięstwa w Moskwie. Kontrowersje wokół placówki

Muzeum Zwycięstwa w Moskwie, zwane też Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej przyjmuje propagandową narrację dotycząca II wojny światowej, nazywając ją "Wielką Wojną Ojczyźnianą", marginalizując przy tym wydarzenia, które miały miejsce w latach 1939-1941.

Konflikt przedstawiany jest przez placówkę jako akt obronny. Sam Aleksandr Szkolnik uznawany jest z kolei za współpracownika Władimira Putina.

