Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przyjął w Warszawie swoją palestyńską odpowiedniczkę Varsenę Aghabekian. Po spotkaniu szef polskiej dyplomacji poinformował, że konsultacje były "bardzo udane" i odbyły się w "szczególnie newralgicznym" momencie dla regionu Bliskiego Wschodu.

- Liczymy na postępy w pracach Rady Pokoju zainicjonowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Cieszę się, że Polska była tam reprezentowana - zaznaczył.

"Będziemy kontynuować wsparcie". Deklaracja Sikorskiego wobec Palestyny

Sikorski podkreślił, że Polska niezmiennie opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, zakładającym utworzenie niepodległego państwa Palestyny obok państwa Izrael. Jak zaznaczył, jest to koncepcja zgodna z prawem międzynarodowym i opisana w rezolucji nr 2803 ONZ, powołującej do życia Radę Pokoju.

- Podczas naszych dzisiejszych rozmów udało nam się określić wspólne cele i stanowiska w wielu istotnych kwestiach. Przede wszystkim widzimy konieczność zwiększenia udziału władz palestyńskich na wszystkich poziomach rozmów dotyczących Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu - przekazał.

W ocenie Polski niezbędne jest również przyspieszenie reform wewnętrznych w samej Palestynie. Jak ponadto zapewnił Sikorski, nasz kraj będzie kontynuować wsparcie humanitarne i rozwojowe z uwzględnieniem bezpiecznych warunków operacyjnych na miejscu.

Przypomniał, że Polska uznała państwowość Palestyny w 1988 roku, a w 2005 roku Autonomia Palestyńska została włączona do grona priorytetowych krajów polskiej współpracy rozwojowej. - W latach 2003-2025 przekazaliśmy Palestyńczykom pomoc o łącznej wartości ponad 70 mln zł, z czego 21 mln zł w samym ubiegłym roku - wyliczał.

"Polska popiera aspiracje Palestyńczyków". Sikorski deklaruje wsparcie

W bieżącym roku na Zachodnim Brzegu Jordanu kontynuowane będą projekty wspierające rozwój palestyńskiego systemu opieki zdrowotnej o łącznej wartości siedmiu mln zł.

Ponadto uruchomione zostaną konkursy skierowane do organizacji pozarządowych w ramach polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej. - Polska włącza się w działania stabilizacyjne - nie w formie delegowania kontyngentu wojskowego, ale w formie specjalistycznych szkoleń - zaznaczył.

Natomiast na forum międzynarodowym Polska popiera aspiracje Palestyńczyków do samostanowienia. Minister przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku Polska przyłączyła się do tzw. deklaracji nowojorskiej, określającej kroki niezbędne do powstania państwa palestyńskiego.

