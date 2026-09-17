Sikorski upomina Kreml. "Powinni zrozumieć, na co się ważą"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

- Towarzyszom radzieckim, teraz rosyjskim, trzeba uświadamiać korelację sił i oni też powinni zrozumieć, na co się ważą, kiedy nam grożą - powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia szef MSZ Radosław Sikorski. Według wicepremiera dane statystyczne wskazują na przewagę sojuszy Polski nad siłą Rosji. Dodał, że trzeba to sygnalizować, bo Rosjanie mogą "ulec iluzji", że nikt nie będzie z nimi walczył.

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Radosław Sikorski w zielonej kurtce gestykuluje dłońmi podczas rozmowy w parku, w tle kamienny monument i drzewa.
Minister spraw zewnętrznych Radosław SikorskiVladyslav MusiienkoPAP

W skrócie

  • Radosław Sikorski stwierdził, że Rosja powinna być świadoma przewagi sił sojuszy, gdy grozi Polsce.
  • Według szefa MSZ NATO i Unia Europejska mają więcej myśliwców, w tym nowocześniejszych, niż posiada Rosja.
  • Sikorski podkreślił potrzebę jasnego sygnalizowania gotowości do obrony, aby Rosjanie nie popełnili błędu w ocenie sytuacji.
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Radosław Sikorski po wizycie w Kijowie przekonywał, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, Europa miałaby wystarczające zdolności, by szybko pokonać agresora. Pytany o to w programie "Bez uników" w radiowej Trójce podtrzymał swoje stanowisko, wyliczając m.in. myśliwce, jakimi dysponują Unia Europejska i NATO.

- Rosja ma 860 myśliwców, Unia Europejska 1600 myśliwców, cały Sojusz Północnoatlantycki 4500 myśliwców. Ostatnia statystyka: myśliwce piątej generacji - bo one by zniszczyły te starsze typy - NATO ma 1100, sama UE 200, a Rosja 40 - mówił Sikorski. To samo powtórzył w swoim późniejszym wpisie na platformie X. "Ku pamięci" - napisał.

Sikorski o groźbach Rosji. Wskazał na sojuszników

Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że "towarzysze radzieccy, teraz rosyjscy", powinni uświadomić sobie, z czym wiążą się ich groźby. Na antenie radia odpowiedział również na słowa Nikołaja Patruszewa, doradcy Władimira Putina, który przekonywał, że w przypadku wojny z Rosją "polska państwowość przestanie istnieć w ciągu dwóch, trzech dni".

Sikorski zauważył, że "rosyjscy generałowie grożą nam wojną atomową od 20 lat". - A propagandyści Kremla robią to non stop - dodał.

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- To jest ten wymiar, w którym oczywiście Rosja ma przewagę, ale, jak się przekonała w Ukrainie, to jest przewaga, której trudno jest użyć. Przecież gdyby Rosja mogła wygrać tę wojnę szantażem nuklearnym, to już by to zrobiła - stwierdził wicepremier.

Dopytywany, czy nie jest to zbyt duża pewność siebie i skąd bierze się przekonanie, że sojusznicy pomogą Polsce w razie zagrożenia, Sikorski odniósł się do wschodniej flanki sojuszy. Wyjaśnił, że nawet Rada Państw Morza Bałtyckiego - krajów bardziej obawiających się rosyjskiej agresji - "ma większe PKB i budżet obronny w czasie pokoju niż rosyjski w czasie wojny".

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Szef MSZ został też zapytany, czy demonstracja sił NATO jest potrzebna. - Sygnalizowanie strategiczne jest bardzo ważne, bo Rosjanie mogą ulec iluzji - takiej, która skłoniła ich do inwazji na Ukrainę - że ktoś nie będzie walczył - odparł Sikorski.

- Pamięta pani? Oni sobie zabrali na tę inwazję mundury galowe, bo myśleli, że w ciągu trzech dni wkroczą do Kijowa i tam będzie defilada - mówił, śmiejąc się, minister spraw zagranicznych.

- Trzeba Rosjanom uświadamiać zawczasu, że jeśli dokonają inwazji, której nikt sobie nie życzy, to będziemy robić to, co nasi przodkowie od pokoleń. Będziemy bronić polskiej wolności - dodał.

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