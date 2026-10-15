W skrócie Radosław Sikorski ujawnił, że Nikodem Rachoń był głównym kandydatem prezydenta Karola Nawrockiego na stanowisko ambasadora Polski w USA.

Według Sikorskiego nie było zgody polskiego rządu na nominację Rachonia na ambasadora w Waszyngtonie.

Sikorski odmówił podania innych nazwisk proponowanych przez Pałac, argumentując, że mogłoby to utrudnić uzyskanie zgód państw przyjmujących.

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Na początku października Radosław Sikorski napisał na platformie X, że Nikodem Rachoń, obecnie doradca prezydenta, został mu zaproponowany przez Karola Nawrockiego na ambasadora w USA.

W odpowiedzi Marcin Przydacz stwierdził, że porozumienie w sprawie ambasadorów, obejmujące również placówkę w Waszyngtonie, zostało zaakceptowane przez Sikorskiego, lecz zablokował je premier.

Sikorski o kulisach sporu wokół ambasadora w USA. Ujawnił "wybór numer jeden" prezydenta

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta, mówiąc o tym, wskazał na dwie możliwości: albo szef MSZ zgodził się na Rachonia, a sprzeciwił się temu Tusk, albo uzgodnionym kandydatem była inna osoba, a Sikorski "kłamie". Sam, jak podkreślił, przychylił się do drugiej wersji.

W opublikowanej w czwartek rozmowie dla TVP Info Sikorski został zapytany, czy Rachoń był proponowany przez prezydenta na ambasadora w Waszyngtonie. Szef MSZ odparł, że Rachoń był "wyborem numer jeden" Nawrockiego.

Z kolei na stwierdzenie dziennikarza: "czyli nigdy nie było mowy o tym, że byłaby zgoda polskiego rządu na to, że Nikodem Rachoń zostanie ambasadorem w Stanach Zjednoczonych", Sikorski odparł: "nie było".

Radosław Sikorski wyjaśnił, że czuje się upoważniony do mówienia o kandydaturze Rachonia, ponieważ europoseł PiS Adam Bielan publicznie poruszył kwestię tego, kto towarzyszył marcowemu spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Ambasada RP w Waszyngtonie. Sikorski odmówił podania innych proponowanych nazwisk

Sikorski jednocześnie odmówił podania innych nazwisk proponowanych przez Pałac, argumentując, że mogłoby to utrudnić uzyskanie zgód państw przyjmujących.

Dotyczący Rachonia wpis Sikorskiego z początku października był reakcją na doniesienia TOK FM, według których podczas marcowego spotkania Trump miał sugerować Kosiniakowi-Kamyszowi stworzenie koalicji z prawicą, a pomysł ten mieli wcześniej przedstawiać stronie amerykańskiej Bielan i Rachoń.

Nikodem Rachoń, brat dyrektora programowego TV Republika Michała Rachonia, jest obecnie doradcą prezydenta. Wcześniej pracował w ambasadzie RP w Waszyngtonie jako attaché prasowy.



