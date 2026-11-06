W skrócie Jakub Kumoch, Paweł Soloch oraz Krzysztof Szczerski złożyli rezygnacje z funkcji ambasadorów po ostatnich wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Wicepremier Radosław Sikorski zarzucił dyplomatom nielojalność, na co Jakub Kumoch odpowiedział.

Szef MSZ twierdził wcześniej, że Karol Nawrocki wywierał naciski na ambasadorów, co przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego stanowczo zdementowali, nazywając te słowa "kłamstwem".

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W piątek 30 października doszło do przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym. W związku z tą sytuacją dotychczasowi ambasadorowie w Chinach, otwiera się w nowym oknie, Rumunii, otwiera się w nowym oknie i przy ONZ, otwiera się w nowym oknie: Jakub Kumoch, Paweł Soloch, otwiera się w nowym oknie i Krzysztof Szczerski złożyli rezygnację ze swoich funkcji. Kumoch i Soloch poinformowali o swojej decyzji wpisami w serwisie X.

Kumoch napisał, że wobec wydarzeń w kraju "nie jest możliwe dalsze pełnienie przez niego funkcji ambasadora RP". Niedługo potem podobne oświadczenie zamieścił Soloch, który stwierdził, że "w związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzi możliwości dalszego pełnienia funkcji ambasadora RP w Rumunii".

O odejściu Szczerskiego poinformował natomiast rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ. Minister Sikorski przychylił się do tej prośby. Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu" - przekazał.

Jakub Kumoch odpowiedział szefowi MSZ. "Pieniądze to nie wszystko"

W czwartek wieczorem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował w serwisie X wpis, odnoszący się do rezygnacji ambasadorów.

"Jestem spokojny, że za swoją nielojalność wobec MSZ nie zostaną z niczym, lecz zostaną sowicie wynagrodzeni" - ocenił Sikorski.

Wicepremier nie musiał długo czekać na odpowiedź. Na jego komentarz zareagował Jakub Kumoch. "Poprosiłem o odwołanie z jednej z najlepiej opłacanych posad w całej administracji państwowej. Było to też na 20 godzin przed wypłatą sporego dodatku zagranicznego. Pieniądze to nie wszystko, panie ministrze" - napisał były ambasador.

"Co do przyszłości, ja też życzę panu sukcesów i dziękuję za współpracę" - dodał Kumoch.

Radosław Sikorski o rezygnacjach ambasadorów. "Osobiście nakłaniał ich Nawrocki"

W sobotę Sikorski informował w TVN24, że Kumoch i Soloch do złożenia rezygnacji byli "nakłaniani przez personel prezydenta" Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie. Dodał, że także na kandydatów na kolejnych ambasadorów wywierane są naciski.

W poniedziałek szef MSZ powiedział dziennikarzom w Sejmie, że musi skorygować wcześniejszą wypowiedź, bo okazało się, iż to Karol Nawrocki osobiście nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk. - To nie jest rola prezydenta, zmuszanie polskich ambasadorów do rezygnacji - oświadczył minister. Dopytywany, skąd ma informacje na ten temat, Sikorski odparł: "mamy tę wiedzę w MSZ".

"Kłamstwo". Reakcja z Pałacu Prezydenckiego

Do wypowiedzi szefa dyplomacji odniósł się w poniedziałek w serwisie X prezydencki minister Marcin Przydacz, otwiera się w nowym oknie.

"Ambasadorowie Kumoch i Soloch podjęli decyzję o swojej rezygnacji i podali przyczyny takiej decyzji. Jak wskazują dyplomaci, wobec łamania prawa w Polsce, otwiera się w nowym oknie przez rząd Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie i wicepremiera Radosława Sikorskiego - nie widzieli możliwości dalszego legitymizowania swoją obecnością takiej polityki. Kto zna tych ambasadorów, wie, że decyzje podejmują samodzielnie" - napisał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Przydacz przekonywał, że "insynuowanie i oskarżenia pana Sikorskiego, jakoby było to efektem nacisków, nie znajdują potwierdzenia w faktach". "Są kłamstwem" - zaznaczył.

"Nie pierwszy raz w wydaniu tego polityka. Najpewniej to wynik strachu przed odpowiedzialnością za decyzje swoje i swojego szefa. To próba odwrócenia uwagi od realnego problemu, jakim jest brutalne i siłowe przejęcie kontroli nad ważnym organem konstytucyjnym. Czyn taki zagrożony jest zgodnie z polskim kodeksem karnym do 20 lat pozbawienia wolności" - dodał Przydacz.

Jakub Kumoch był mianowany przez Andrzeja Dudę. "Dobre uczynki są karane"

Swój wpis zamieścił w poniedziałek także Kumoch. "Przykro mi, że muszę to zrobić, bo liczyłem, że ta sprawa jest zakończona. Nie rozmawiałem ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z panem prezydentem" - napisał.

"Przykre to i smutne dla Polski, kiedy trzykrotny ambasador i postać szanowana przez wszystkich - musi prostować kłamstwa ministra spraw zagranicznych RP" - napisał Przydacz, komentując wpis Kumocha.

Jakub Kumoch był ambasadorem RP w Pekinie, otwiera się w nowym oknie od września 2023 roku. Zarówno on, jak i Soloch zostali mianowani przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, otwiera się w nowym oknie.

Po ogłoszeniu rezygnacji przez Kumocha, jeszcze przed tym jak tę decyzję podjęli również Soloch i Szczerski, Sikorski mówił: - Prezydent Duda prosił mnie swego czasu, by kilku z jego najbliższych współpracowników utrzymać na placówkach zagranicznych. Ja dotrzymuję słowa, więc do dzisiaj służy ambasador Szczerski w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie, były szef BBN u prezydenta Dudy służy w Bukareszcie. I służył do kilkudziesięciu minut temu ambasador w Pekinie. Czasami tak jest, że dobre uczynki są karane.

Odnosząc się do Kumocha stwierdził z kolei, że "on zrezygnował z funkcji". - Porzucił swoją misję, a w Polsce nie ma przymusu świadczenia pracy - dodał szef dyplomacji.



