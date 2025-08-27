W skrócie Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że prezydentowi może być wstyd za niezrealizowane obietnice wyborcze.

Podczas konferencji prasowej ministrowie omawiali kwestie bezpieczeństwa kraju oraz zwiększania wydatków na armię.

Zaznaczono, że w Polsce prezydent nie sprawuje władzy wykonawczej, a jego kompetencje są ograniczone.

Po Radzie Gabinetowej zwołanej na środę przez Karola Nawrockiego odbyła się konferencja prasowa członków rządu.

Pojawili się na niej rzecznik rządu Adam Szłapka, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, szef resortu energii Miłosz Motyka, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Podczas konferencji członkowie gabinetu Donalda Tuska omawiali sprawy związane z zarządzanym przez nich resortem oraz odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Radosław Sikorki: Prezydentowi może być wstyd

Jedno z pytań otrzymał wicepremier Radosław Sikorski i dotyczyło ono obietnic wyborczych składanych podczas kampanii parlamentarnej, a dokładnie - 100 konkretów, których realizację zadeklarował Donald Tusk.

- Jeśli chodzi o składanie obietnic to tak - ten temat pojawił się na Radzie Gabinetowej - potwierdził szef MSZ. Nie odniósł się jednak do deklaracji rządu, ale skierował swoją wypowiedź na obietnice składane przez Karola Nawrockiego.

- Jak pamiętam to prezydent w kampanii wyborczej też składał obietnice - 21, o ile mnie pamięć nie myli - i to w dziedzinach, gdzie prezydent nie ma władztwa - zauważył polityk.

Dodał, że w Polsce prezydent nie jest "nadpremierem" i nie tworzy "nadrządu". - W Polsce prezydent nie rządzi, a panuje - podkreślił Sikorski.

- Więc jeśli się składa obietnice, które należą do władzy wykonawczej, nie mając możliwości ich zrealizowania, no to może być potem trochę wstyd wobec elektoratu - ocenił szef MSZ.

Konferencja ministrów po Radzie Gabinetowej. Wymieniono tematy rozmowy

Podczas konferencji prasowej ministrowie Donalda Tuska przedstawili kwestie, które zostały omówione na Radzie Gabinetowej z Karolem Nawrockim.

- Dzisiaj na Radzie Gabinetowej rozmawialiśmy o tych sprawach wskazanych przez prezydenta. Zacznę od bezpieczeństwa (...) radykalny wzrost wydatków na bezpieczeństwo. Budżet tego roku jest dwa razy większy, niż budżet 2022 r. W przyszłym roku będzie to trzy razy więcej - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- W naszej umowie koalicyjnej wskazaliśmy trzy najważniejsze tematy związane z bezpieczeństwem. Silna armia, sojusze i społeczeństwo. Pod to dedykujemy nasze budżety, programy - dodał.

Dalej głos zabrał Radosław Sikorski. Jak powiedział, na Radzie Gabinetowej omówiono tematy związane z działem europejskim, który wcześniej należał do kompetencji Adama Szłapki.

