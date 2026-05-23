W skrócie Radosław Sikorski poinformował Stany Zjednoczone o polskim niezadowoleniu związanym ze sprawą Zbigniewa Ziobry.

Polskie władze kwestionują uzyskanie przez Zbigniewa Ziobrę wizy dziennikarskiej do USA oraz jego status jako dziennikarza.

Zbigniew Ziobro jest poszukiwany przez polskie władze w związku z podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry podczas swojego wystąpienia na GLOBSEC Forum. Przekazał w nim, że poinformował Stany Zjednoczone o polskim "niezadowoleniu" z tego, jak rozwinęła się sprawa byłego ministra sprawiedliwości.

Polityk został zapytany o możliwość ubieganie się przez Polskę o ekstradycję poszukiwanego polityka Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi podkreślił, że jest to osobna procedura, lecz Warszawa i Waszyngton podpisały porozumienie, które potencjalnie pozwala na jej przeprowadzenie.

- Pierwszą kwestią, którą trzeba zweryfikować jest oczywiście to, czy jest dziennikarzem i czy przysługuje mu ta wiza (na mocy której wjechał do USA - red.) - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski podkreślił następnie, że Ziobro wciąż oficjalnie jest posłem na Sejm, a jego zadaniem jest uczestnictwo w jego pracach - czego nie robi. Zauważył także, że w opinii rządu uzyskał wizę dziennikarską "pod fałszywym pretekstem".

- Nie jest dziennikarzem i już nadużywa wizy, bo otwarcie mówi w mediach społecznościowych, że będzie podróżował po Stanach Zjednoczonych, organizując polonijne społeczności. To nie jest zadanie dziennikarza - wskazał.

Zbigniew Ziobro, podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości, jest poszukiwany przez polskie władze. Polityk najpierw przebywał na Węgrzech, a po utracie władzy przez Viktora Orbana udał się do Stanów Zjednoczonych.

Podróż do USA byłemu ministrowi sprawiedliwości umożliwiła wiza dziennikarska, którą otrzymał jako korespondent przychylnej PiS stacji TV Republika. W jej otrzymaniu miał pośredniczyć zastępca amerykańskiego sekretarza stanu, Christopher Landau.

W zeszłym tygodniu w trakcie posiedzenia rządu premier Donald Tusk zwrócił się do Sikorskiego oraz Waldemara Żurka o "przedstawienie naszym zagranicznym partnerom kompletu informacji" na temat poszukiwanego polityka. Wiadomo, że wcześniej w tej sprawie z Amerykanami kontaktowała się także Prokuratura Krajowa i MSZ.

Źródło: Politico





