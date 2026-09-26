W skrócie Radosław Sikorski udostępnił list z przeprosinami od osoby, która wcześniej kierowała wobec niego mowę nienawiści.

Autorka listu wyraziła żal z powodu swojego zachowania i zapewniła, że nie zamierzała wzbudzać poczucia zagrożenia u Radosława Sikorskiego lub jego rodziny.

Minister już wcześniej poruszał w mediach społecznościowych tematykę hejtu.

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"Proszę o ściganie w drastycznych przypadkach po to, aby hejterzy zrozumieli, że nie są anonimowi, a groźby są przestępstwem" - napisał w serwisie X Radosław Sikorski.

Minister spraw zagranicznych opublikował też list, który otrzymał od jednej ze skruszonych hejterek, podpisanej jako "Olga" (Sikorski ocenzurował jej nazwisko).

Szef MSZ pokazał list od skruszonej hejterki. "Nie chcę usprawiedliwiać swojego postępowania"

Autorka listu odwołuje się do słów, które skierowała wobec Radosława Sikorskiego w ubiegłym roku. "Bardzo żałuję tego, co zrobiłam i chcę zapewnić, że moim zamiarem nigdy nie było wywołanie u Pana lub kogokolwiek z Pana rodziny poczucia zagrożenia, ani obaw o własne bezpieczeństwo" - napisała.

Jak wskazała, swój błąd dostrzegła dopiero po czasie. Stwierdziła też, że jej intencją nie było grożenie, ani wyrządzenie krzywdy ministrowi spraw zagranicznych lub komuś z jego bliskich.

"Nie chcę usprawiedliwiać swojego postępowania. Rozumiem, że przeżył Pan przeze mnie duży stres i naruszyłam Pana spokój" - czytamy w liście.

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Autorka zapewniła, że wyciągnęła lekcję ze swojego zachowania i zapewniła, że nigdy więcej nie postąpi w podobny sposób.

Radosław Sikorski nazwany "bucem". Opublikował wiadomość

To nie pierwszy raz, gdy Radosław Sikorski porusza w mediach społecznościowych tematykę hejtu. Trzy lata temu minister opublikował odręcznie napisaną wiadomość, jaką otrzymał od jednego ze swoich przeciwników.

Autor nazwał polityka "bucem" i "zdradziecką mordą"; porównywał go zarówno do Żydów jak i ich oprawców z czasów II wojny światowej. "Polacy cię rozliczą, łobuzie!" - zapewniał hejter.

"Otrzymałem list od sympatyka (ówczesnego - red.) rządu" - ironizował w swoim poście obecny minister.



