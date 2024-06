"Deklaruję ponownie, że jeśli PiS ma dowód na udział senatora Klicha w zamachu smoleńskim, to nie pojedzie do USA, lecz do aresztu" - napisał Radosław Sikorski, reagując na krytykę Andrzeja Dudy wobec możliwej nominacji ambasadorskiej byłego ministra obrony. Szef MSZ bronił również polityki kadrowej swojego resortu i uderzył w praktyki PiS. "Nie ma się czym chwalić, panie prezydencie" - skwitował.