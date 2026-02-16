Sikorski odpowiada prezydentowi. "Jeżeli Karol Nawrocki będzie chciał"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Jeżeli pan prezydent zdecyduje się lecieć jako obserwator, to rząd stworzy wszelkie warunki, aby mógł swoją decyzję wykonać - zadeklarował szef MSZ. Radosław Sikorski odniósł się w ten sposób do możliwego udziału Karola Nawrockiego w inauguracyjnych obradach Rady Pokoju. Wicepremier mówił też o ewentualnym udziale przedstawiciela rządu w wyjeździe z prezydentem.

Nawrocki weźmie udział w Radzie Pokoju? Sikorski komentuje
Nawrocki weźmie udział w Radzie Pokoju? Sikorski komentujeTomasz Gzell PAP

W skrócie

  • Radosław Sikorski zadeklarował, że rząd zapewni prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wsparcie organizacyjne, jeśli zdecyduje się uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniu Rady Pokoju.
  • Szef MSZ podkreślił, że obecnie trwa analiza statutu, celów i dynamiki Rady Pokoju, a nie wpłynął jeszcze formalny wniosek prezydenta o zgodę na podpisanie umowy międzynarodowej.
  • Radosław Sikorski odniósł się również do słów Jarosława Kaczyńskiego dotyczących Niemiec, zaznaczając, że Niemcy są sojusznikiem Polski.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Radosław Sikorski, pytany o możliwy wyjazd Karola Nawrockiego na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, podkreślił, że stanowisko rządu w tej sprawie zostało już jasno określone przez premiera Donalda Tuska.

- My w tej chwili jeszcze badamy statut, cele, dynamikę Rady Pokoju, więc póki co nie ma, zresztą nie było takiego wniosku pana prezydenta, uchwały Rady Ministrów o zgodzie dla prezydenta na podpisanie umowy międzynarodowej - podkreślił szef resortu dyplomacji.

Karol Nawrocki poleci na inaugurację Rady Pokoju Donalda Trumpa? Jest głos z rządu

Jak dodał Sikorski, rząd zachowuje na razie w tej sprawie "wstrzemięźliwość". - Ale jeżeli pan prezydent zdecyduje się lecieć jako obserwator, to - tak jak zadeklarował premier Donald Tusk - rząd stworzy wszelkie warunki logistyczne i inne, aby mógł taką swoją decyzję wykonać - zaznaczył.

Sikorski wyjaśnił także, że jeżeli Karol Nawrocki będzie chciał, aby podczas spotkania towarzyszył mu przedstawiciel rządu, to Rada Ministrów nie wyklucza takiej ewentualności.

Karol Nawrocki ostro odpowiedział Donaldowi Tuskowi: Nie będzie mówił, gdzie ja mam latać

Do wcześniejszych rządowych deklaracji na temat udziału prezydenta w posiedzeniu nowej organizacji Karol Nawrocki odniósł sięw niedzielnym wywiadzie w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". 

Zobacz również:

Szef włoskiego MSZ Antonio Tajani
Świat

Włochy reagują na zaproszenie na szczyt Rady Pokoju. "Jesteśmy gotowi"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    - Premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, w ogóle co to są za słowa? (...). Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chcę - podkreślił wtedy.

    Radosław Sikorski odniósł się również do narracji prezydenta, który podkreślał znaczenie "bycia przy stole" i możliwości wpływania na pomysłodawcę Rady Pokoju, Donalda Trumpa, dzięki obecności na posiedzeniach tejże rady.

    Jak stwierdził szef MSZ, prezydent Nawrocki powinien przede wszystkim naciskać na amerykańskiego przywódcę w kwestii wojny w Ukrainie i dalszych sankcji na Rosję, aby "doprowadzić do sprawiedliwego pokoju, a nie jakiejś quasi kapitulacji".

    Radosław Sikorski skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o Niemcy

    Sikorski skomentował także sytuację politycznąNiemiec i najnowsze słowa lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego.

    Minister spraw zagranicznych został zapytany o niedawne słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że państwo takie jak Niemcy, o nazistowskiej przeszłości, "powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić".

    - Tu już argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło. Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem - zaznaczył, dodając, że nie rozumie nienawiści polskiej prawicy w stosunku do Unii Europejskiej.

    Zobacz również:

    Prezydent USA Donald Trump
    Świat

    Trump ogłasza w sprawie Rady Pokoju. Padła zawrotna kwota

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "SAFE to łańcuch na polską niepodległość". Bocheński zachęca prezydenta do wetaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze