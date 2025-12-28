Sikorski odpowiada Nawrockiemu. "Pragnę pana uspokoić"

Aleksandra Czurczak

"Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjaldemokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne" - napisał Radosław Sikorski w mediach społecznościowych. Tymi słowami szef MSZ skomentował słowa prezydenta Karola Nawrockiego o gotowości Polski do obrony zachodniej granicy.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi przy mównicach na tle niebieskich tablic z oficjalnymi napisami. Obaj mają poważne wyrazy twarzy i są w trakcie przemówienia lub udzielania informacji.
Sikorski odpowiada Nawrockiemu. "Pragnę pana uspokoić"Marysia Zawada/REPORTER; Adam Burakowski/East Newsmateriał zewnętrzny

Szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego na temat obrony zachodniej granicy Polski. Słowa te padły z ust prezydenta podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

"Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjaldemokraci [CDU/CSU i SPD], zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści" - napisał Sikorski w swoim wpisie na platformie X.

    Sikorski odpowiada Nawrockiemu. Poszło o naszych zachodnich sąsiadów

    Słowa ministra spraw zagranicznych były odpowiedzią na wypowiedź Karola Nawrockiego w Poznaniu, gdzie prezydent podkreślił, że Polska jest otwarta na Zachód, ale także "gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej".

    - Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy - mówił wówczas Nawrocki.

      Niemcy. AfD notuje rekordowe wyniki w sondażach

      Tymczasem w Niemczech skrajnie prawicowa AfD od wielu tygodni notuje rekordowe wyniki w ogólnokrajowych sondażach, a jej poparcie stabilizuje się na poziomie około 25 proc.

      "Der Spiegel" informował kilka dni temu, że - poza poparciem Niemców - ugrupowanie stara się również rozbudować sieć kontaktów z amerykańską Partią Republikańską. Dziennikarze sugerują, że niemiecka frakcja może w ten sposób starać się o pomoc ze strony Donalda Trumpa w walce o władzę w Niemczech, a także ewentualnie wsparcie w obliczu groźby delegalizacji.

      "Dlatego podczas najbliższej wizyty prawdopodobnie będą kontynuować działania mające na celu poróżnienie administracji Trumpa i rządu Merza, narzekać na rzekomy brak wolności słowa i na to, jak AfD jest traktowana w Niemczech" - mogliśmy przeczytać na łamach "Der Spiegel".

