Sikorski odpowiada Nawrockiemu. "Mam nadzieję, że się przesłyszałem"

W skrócie Radosław Sikorski podziękował Karolowi Nawrockiemu za obecność podczas wystąpienia w Sejmie i odniesienie się do jego słów.

Sikorski podkreślił, że Polska jest silniejsza, gdy jest zakorzeniona w instytucjach Zachodu, i odniósł się do kwestii nominacji ambasadorskich.

Karol Nawrocki ocenił, że Pałac Prezydencki i rząd są na dobrej drodze w sprawie nominacji ambasadorów, oraz wyraził zadowolenie ze współpracy z MSZ.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podziękował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za obecność w Sejmie podczas jego wystąpienia i za odniesienie się do niego.

- Mamy różne wrażliwości. Ja uważam, że Polska jest silniejsza, gdy jest zakorzeniona w instytucjach Zachodu, gdy jest mocnym filarem zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej - podkreślił polityk.

Expose Radosława Sikorskiego. Szef MSZ odpowiedział Karolowi Nawrockiemu

Minister dodał, że "nacjonalizm czasami szkodzi narodowi" i zapowiedział, że odniesie się do dwóch kwestii z wystąpienia Karola Nawrockiego.

- Mam nadzieję, że się przesłyszałem i pan prezydent nie obwiniał Unii za wojnę w Ukrainie. Chciałbym także skorygować jedną rzecz, bo to z kolei pan prezydent chyba nie dosłyszał - ja dziękowałem Andrzejowi Dudzie właśnie za to, że podpisał 24 nominacje ambasadorskie - wyjaśnił polityk.

Jak dodał, "pan prezydent chyba sądzi, że się nie dogadaliśmy". - Prawo się nie zmieniło i prezydent Duda uhonorował moją rolę konstytucyjną i wypełnił swoją, więc ponawiam apel o mianowanie polskich ambasadorów - wyjaśnił.

Spór Nawrocki - Sikorski. Sprawa nominacji ambasadorskich

W trakcie swojego wystąpienia Nawrocki poinformował, że w jego ocenie Pałac Prezydencki i rząd "są na dobrej drodze" w kwestii nominacji, a on sam czeka na odpowiedź Sikorskiego na swoją propozycję.

- Jesteśmy na etapie, w którym minister Sikorski, jeśli jest gotowy do kompromisu, może ten kompromis zawrzeć - powiedział Nawrocki.

Jak podkreślił, jest zadowolony z faktu, że nazwiska, które padały w trakcie dyskusji, nie stały się przedmiotem publicznej dyskusji. W jego ocenie świadczy to o możliwości dobrej współpracy z MSZ.

- Mam świadomość, że ministrowi Sikorskiemu nie udało się porozumieć z moim poprzednikiem w tym kontekście. Teraz ma szansę naprawić swój negocjacyjny błąd - dodał prezydent.

''Proniemiecki kretyn'' w odpowiedzi na ''zakute łby''. Czarnek w ''Graffiti'': Będziemy odpowiadać adekwatnie do poziomu agresji pana premiera Polsat News Polsat News