Sikorski odpowiada na zarzuty ws. otrzymania 100 tys. dolarów od ZEA

"Nie wiem, jak można łączyć 'walkę o demokrację' z braniem kasy od szejków. Emiraty to państwo autorytarne, nieuznające wolności słowa, uwikłane w brudną wojnę jemeńską" - napisał Zandberg.

Do rewelacji holenderskiej gazety odniósł się także rzecznik rządu Piotr Müller.

Na czwartkowej konferencji prasowej Müller zwrócił uwagę, że "od dłuższego czasu apelujemy (rząd - red.) do posła Radosława Sikorskiego, by przedstawił szczegółowe informacje na temat środków finansowych - setek tysięcy, które otrzymywał z dodatkowych źródeł. W kontekście afery, która w tej chwili jest w Parlamencie Europejskim, budzi to uzasadnione pytanie opinii publicznej, skąd te środki pochodzą. Jak rozumiem, pan poseł Sikorski do tej pory tego nie mówił, to może budzić uzasadnione wątpliwości" - powiedział rzecznik rządu.

Jak wskazał, apel do Sikorskiego "by wreszcie powiedział, o co chodzi" jest wciąż aktualny. "Holenderskie media, jak rozumiem, już namierzyły część z tych źródeł finansowania, więc myślę, że niedługo pracę za pana Sikorskiego po prostu wykonają media, które ujawnią te źródła finansowania" - dodał.