- Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam - mówi szef MSZ na nagraniu opublikowanym na platformie X. Widać na nim, że minister przebywa w Białym Domu.

Rozwiń

Nagranie opublikowane przez Sikorskiego jest odpowiedzią na kontrowersje związane z wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Sikorski, który w tym czasie również przebywał w USA, zaproponował prezydentowi wsparcie podczas rozmów w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Obóz Nawrockiego odmówił jednak Sikorskiemu udziału w rozmowach, a także zwlekał kilka dni z przesłaniem do MSZ notatki z rozmowy.

Dodatkowo na konferencji prasowej po spotkaniu europoseł PiS i doradca prezydenta Adam Bielan stwierdził, że premier Donald Tusk i Radosław Sikorski nie mogą odwiedzać Białego Domu. - Donald Tusk raczej nie ma wstępu do Białego Domu. Jest tu persona non grata (...). Radosław Sikorski z całą pewnością jest popularny w Białym Domu. Jest dość znaną postacią, ale nie jest najmilej widziany - mówił Bielan.

Sikorski z wizytą USA. Spotkał się m.in. z Marco Rubio

Minister spraw zagranicznych odwiedził Biały Dom, by spotkać się z Kevinem Hassettem - jednym z doradców Donalda Trumpa ds. ekonomicznych. "Z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych Prezydenta Trumpa, rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach Grupy G-20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10 proc. największych gospodarek świata" - napisał Sikorski w mediach społecznościowych.

Wcześniej Sikorski spotkał się również na Florydzie z Sekretarzem Stanu Marco Rubio oraz z specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy gen. Keithem Kelloggiem. Wziął również udział w spotkaniu z przedstawicielami Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Wipler w "Graffiti": Mówi się, że prezydent jest mentalnym konfederatą Polsat News Polsat News