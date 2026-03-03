W skrócie Szef MSZ poinformował o przygotowaniach do ewentualnej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i przygotowywanych samolotach.

Trwają narady zespołu kryzysowego w sprawie ewakuacji, jednak ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Sikorski odniósł się do zarzutów opozycji i poinformował, że część Polaków dotarła drogą lądową do Egiptu, skąd mogą wrócić do Polski.

- Wzywamy wszystkie strony do zachowania powściągliwości, poszanowania prawa międzynarodowego i ochrony ludności cywilnej. Solidaryzujemy się z Katarem, Bahrajnem, Kuwejtem, ZEA, Arabią Saudyjską, Jordanią i Omanem, które ucierpiały w wyniku eskalacji działań zbrojnych, w których pierwotnie nie brały udziału. Priorytetem pozostaje dla nas zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom, przebywającym w rejonie konfliktu - powiedział szef MSZ na wspólnej konferencji prasowej ze swoją rumuńską odpowiedniczką Oaną Toiu.

Po zakończeniu wspólnego wystąpienia Sikorski odpowiedział na pytania dziennikarzy, dotyczące obecnej sytuacji w Iranie i możliwej ewakuacji polskich obywateli, przebywających na Bliskim Wschodzie.

Iran. Sikorski: Trwają narady w sprawie ewakuacji Polaków

Radosław Sikorski wspomniał, że rozważana jest ewakuacja Polaków z tego obszaru, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

- Jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej. Jeżeli chodzi o kwestie logistyczne, są przygotowywane samoloty - wyjaśnił szef MSZ.

- Ewakuacja jest przedmiotem narady zespołu kryzysowego. Ewakuowanie obywateli z lotniska, na którym są komercyjne loty, nie byłoby szczytem racjonalności - dodał wicepremier.

"To wyjątkowo wredne". Wicepremier o zarzutach opozycji

Radosław Sikorski odniósł się również do zarzutów opozycji, która wytykała polskiemu rządowi, że ten działa opieszale w sprawie umożliwienia Polakom, przebywającym na Bliskim Wschodzie, bezpiecznego powrotu do domu.

- Uważam, że to wyjątkowo wredne, że opozycja nie potrafi wyjąć żadnego tematu poza walkę partyjną. Każdy kolejny rząd stara się działać w interesie Polaków - odparł. Dodał, że część Polaków znajdujących się m.in. w Jordanii, Libanie i Izraelu dotarło drogą lądową do Egiptu, z którego będą mogli wrócić bezpiecznie do Polski.

- Tam lotniska są otwarte. Lotniska w rejonie uderzeń dronowych i rakietowych do dziś były zamknięte. (...) Nie wiem, jak panowie z PiS wyobrażają sobie lądowanie na zamkniętych lotniskach. Mieliśmy w historii taki przypadek i nie jest to tradycja, którą należy kultywować - stwierdził polityk.

