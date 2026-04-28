W skrócie Minister Radosław Sikorski poinformował o powrocie Andrzeja Poczobuta do Polski po latach spędzonych w białoruskim więzieniu.

Sikorski podkreślił rolę prezydenta Donalda Trumpa, amerykańskich służb oraz instytucji kilku państw w operacji wymiany więźniów.

Specjalny wysłannik USA John Cole przekazał, że uwolnienie Poczobuta poprzedziło spotkanie prezydentów USA i Polski i zaznaczył, iż na Białorusi nadal przebywa 800-900 więźniów politycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Drodzy państwo radujmy się. Mamy go. Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy - tymi słowami rozpoczął konferencję minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- To jest wspaniały dzień. To przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, a także całej ekipy departamentu stanu - dodał.

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej operacji, przede wszystkim członkom naszych służb specjalnych, ale także najwyższym władzom ministerstwa sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ, którzy we współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami oraz instytucjami kilku innych państw, które skoordynowały swoje działania tak, że do tej wymiany więźniów mogło dzisiaj dojść - powiedział szef MSZ.

Sikorski o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. "Jest wycieńczony"

Szef MSZ przekazał, że Andrzej Poczobut jest obecnie wygłodniały i wycieńczony, ponieważ przebywał w bardzo surowym więzieniu przez pięć lat. - Był więziony tylko dlatego, że mówił prawdę - stwierdził minister.

Sikorski zaznaczył również, że Andrzej Poczobut nie jest jedynym Polakiem zwolnionym z białoruskiego więzienia, "ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów". - To dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi - stwierdził.

- Myślę, że to jest dzień, w którym wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu - dodał. Minister zaznaczył, że Polska nadal będzie działać na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi.

- Polska jest nadal zainteresowana relacjami dobrosąsiedzkimi i suwerenną i pokojowo rozwijającą się Białorusią - przyznał Sikorski.

Zapytany o to, kogo Polska uwolniła w zamian szef MSZ przyznał, że jedną z uwolnionych osób jest rosyjski historyk Aleksander Butiagin, który miał zostać deportowany na Ukrainę. Sikorski przekazał również, że w operacji uczestniczyły Rosja, Białoruś, Kazachstan, Rumunia, Mołdawia, Polska i Ukraina.

Wysłannik prezydenta USA: Wszystko zaczęło się od spotkania Trumpa z Nawrockim

- Wszystko zaczęło się we wrześniu gdy prezydenci USA i Polski spotkali się w Gabinecie Owalnym. Prezydent Polski dał jasno do zrozumienia potrzebę uwolnienia Andrzeja Poczobuta z Białorusi - przyznał John Cole.

- Mój zespół przez ponad rok ciężko pracował nad uwolnieniem więźniów z Białorusi. Dotychczas udało się uwolnić ponad 500 z nich, ale za każdym razem, gdy negocjowałem z Alaksandrem Łukaszenką poruszałem temat waszych obywateli, zwłaszcza tych trzech, którzy zostali uwolnieni dzisiaj - dodał wysłannik USA ds. negocjacji z Białorusią i zaznaczył, że rząd w Mińsku przez długi czas nie chciał się na to zgodzić, jednak wraz z polepszeniem stosunków między USA a Białorusią "w końcu udało się to osiągnąć".

- Prezydent Donald Trump wielokrotnie mówił mi, że jesteśmy przyjaciółmi Polaków, dlatego powinniśmy te osoby uwolnić. To bardzo ważne dla nich - przyznał Cole. Amerykanin podziękował również wszystkim polskim władzom, które były zaangażowane w akcję uwolnienia Andrzeja Poczobuta, w tym prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Wysłannik Donalda Trumpa zaznaczył jednocześnie, że na Białorusi nadal jest 800 lub 900 więźniów politycznych. - Pracujemy nad uwolnieniem ich wszystkich - powiedział.

Sobkowiak-Czarnecka w "Gościu Wydarzeń" o zapowiedzi Tuska: To wypełnienie żądań opozycji Polsat News