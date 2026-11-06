W skrócie Radosław Sikorski ironicznie skomentował spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza ze Sławomirem Mentzenem, porównując je do wcześniejszej rozmowy szefa MON z Donaldem Trumpem.

Szef PSL przedstawił projekt tzw. resetu konstytucyjnego, który zakłada wymianę całego składu Trybunału Konstytucyjnego przy zachowaniu większości 3/5 głosów w parlamencie.

Do skutecznego uchwalenia zmian w konstytucji wymagana jest większość 2/3 głosów w Sejmie oraz bezwzględna większość w Senacie, co wymaga poparcia formacji opozycyjnych.

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Radosław Sikorski, pytany o sytuację wokół TK, mówił, że wygląda ona tak, że policja zabezpiecza budynek publiczny, a do TK próbują się wedrzeć ci, którzy nie uznają legalnego wyboru sędziów przez Sejm.

Szef polskiej dyplomacji zauważył, że przed TK mają miejsce "sprzedaż zegarków i występy kabaretowe".

Sikorski ocenił, że sytuacja w TK się normuje po długo trwającej sytuacji, gdy sprawy nie były rozpatrywane, a sędziowie zarabiali ponad 40 tys. miesięcznie za nicnierobienie.

- Szacunek wobec Sejmu wymaga, by wybrani przez Sejm sędziowie byli traktowani w sposób godny i który odzwierciedla decyzje suwerena, który działa poprzez swoją reprezentację w Sejmie - zauważył.

Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Mentzenem. Sikorski ironizuje o "kuszeniu Tuska"

Szefa polskiej dyplomacji spytano też o spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

W czwartek Mentzen i Kosiniak-Kamysz opublikowali na swoich profilach na platformie X wspólne zdjęcie. Lider Konfederacji opatrzył je opisem "idzie ku dobremu". Szef PSL napisał: "wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie".

Wcześniej w czwartek Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt ustawy o zmianie konstytucji, nazwany "resetem konstytucyjnym". Zwrócił się też o jego poparcie do formacji opozycyjnych, które deklarowały chęć zmiany konstytucji, czyli do Konfederacji i Rozwoju Plus.

- Myślę, że skoro pan Kosiniak-Kamysz oparł się kuszeniu przez Donalda Trumpa, to tym bardziej oprze się kuszeniu przez pana posła Mentzena - ironizował Sikorski, nawiązując do marcowego spotkania szefa MON z Trumpem.

"Reset konstytucyjny" według PSL. Projekt zakłada wymianę całego składu TK

Przedstawiony przez szefa PSL projekt zakłada, że Zgromadzenie Narodowe na umotywowany wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mogłoby większością co najmniej 3/5 ustawowej liczby członków (336 parlamentarzystów) uznać trwałą niezdolność TK do wykonywania jego zadań. Następnie taką samą większością, w jednym głosowaniu, wybrałoby nowy 15-osobowy skład Trybunału - po pięciu sędziów na trzy, sześć i dziewięć lat.

Kandydatów wskazywałby marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii m.in. I prezesów SN i NSA oraz za uprzednią zgodą prezydenta. W dniu wyboru nowego składu wygasłyby kadencje dotychczasowych sędziów TK, którzy przeszliby w stan spoczynku.

Do wniesienia projektu potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów; klub PSL liczy 32 posłów, a lider ludowców liczy na wsparcie Polski 2050 oraz zaapelował o podpisy do pozostałych koalicjantów, a także Konfederacji i Rozwoju Plus.

Do uchwalenia zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 głosów w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie.



