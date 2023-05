Sikorski o rakiecie pod Bydgoszczą: Co przeleciało przez trzy czwarte Polski

Oprac.: Grzegorz Lepak Polska

- To coś zdaje się przeleciało przez trzy czwarte Polski, walnęło w Zamościu koło Bydgoszczy, czyli najbliżej najważniejszej NATO-wskiej instytucji w Polsce (Centrum Szkolenia Sił Połączonych) i 10 km od mojego domu. Chciałbym wiedzieć, co się stało, jeśli rakieta mknęła nad Polską i ponoć została zauważona - tak mówił bodajże - pan premier Mateusz Morawiecki - że wręcz NATO-wskie F-35 ją śledziły. To pytam, dlaczego nie została strącona - pytał Radosław Sikorski, były szef MON.

Zdjęcie Służby w pobliżu miejsca znalezienia szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego w lesie w okolicach miejscowości Zamość k. Bydgoszczy / Tytus Żmijewski / PAP