Kontrole obejmą 52 przejścia graniczne z Niemcami, a działania mają potrwać minimum do 5 sierpnia, koncentrując się na walce z nielegalną imigracją.

Radosław Sikorski wyjaśnia, że wznowienie kontroli na granicy z Niemcami to odpowiedź na długotrwałe działania niemieckich służb rozpoczęte w 2023 roku.

Radosław Sikorski został zapytany również o to, czy decyzję o przywróceniu kontroli można poczytywać jako sygnał, że rząd ulega snutej przez skrajną prawicę narracji o zagrożeniu ze strony migrantów .

Minister wskazał, że "zgadza się z założeniem", że należy "kierować się faktami", a nie "dezinformacją z kół nacjonalistycznych". Zapewnił jednak, że postanowienie rządu to odpowiedź na podjęte niecałe dwa lata wcześniej działania Niemiec .

- Niemcy zaczęli swoje kontrole, wobec wszystkich swoich sąsiadów już w październiku 2023 roku i to miały być kontrole tymczasowe. I niestety one trwają już za długo, musieliśmy na to wreszcie zareagować - przekonywał Sikorski.