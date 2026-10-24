Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Sikorski o planach Kremla. Minister apeluje do Polaków i Europy

Anna Nicz

Anna Nicz

Radosław Sikorski ocenił plany Władimira Putina na najbliższe miesiące. - On moim zdaniem liczy na dwa atuty - wskazał szef MSZ. Jako pierwszy wymienił "cichą mobilizację", następnie wskazał "generała zimę". Wicepremier wystosował też apel do obywateli Polski i Europy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Szef MSZ Polski Radosław Sikorski i rosyjski dyktator Władimir Putin na tle frontu w Ukrainie
Radosław Sikorski apeluje o wsparcie dla Ukrainy. Mówi o dwóch planach Rosji na najbliższe miesiąceAFP | DeepStateMap | Marian ZubrzyckiPAP

W skrócie

  • Radosław Sikorski ocenił sytuację na froncie jako remis i wskazał, że jeśli Ukraina przetrwa zimę, zasoby Rosji mogą zacząć wyczerpywać się w przyszłym roku.
  • Szef MSZ stwierdził, że Władimir Putin liczy na tzw. generała zimę, dlatego niszczy infrastrukturę energetyczną Ukrainy oraz prowadzi częściową mobilizację.
  • Minister spraw zagranicznych poinformował, że w resorcie prowadzone są ćwiczenia z ochrony przed atakami hakerskimi oraz pracy z zapasowych stanowisk dowodzenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Sytuację na froncie w Ukrainie należy obecnie ocenić jako remis, jednak w przyszłym roku zasoby Rosji zaczną się wyczerpywać, jeśli Ukraina przetrwa nadchodzącą zimę - powiedział w sobotę w Wejherowie (woj. pomorskie) wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef MSZ wziął udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie i odpowiadał na ich pytania.

W ocenie szefa polskiej dyplomacji ukraińska linia frontu o długości 1200 km pozostaje statyczna, a rosyjska ofensywa ugrzęzła przy rosnących stratach własnych.

Zdaniem wicepremiera na morzu brak floty nie przeszkodził Ukrainie w sparaliżowaniu rosyjskiego eksportu zbóż, natomiast w powietrzu Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie, porty oraz zakłady zbrojeniowe, odpierając atak na własne miasta.

Wojna w Ukrainie. Sikorski: Putin liczy na "generała zimę"

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji prezydent Rosji Władimir Putin opiera swoje dalsze kalkulacje na dwóch głównych czynnikach.

- On moim zdaniem liczy na dwa atuty. Przeprowadza w tej chwili taką częściowo ukrytą mobilizację, licząc, że jak rzuci jeszcze 200 tys. mięsa armatniego, to może ten front przełamie. No i liczy tradycyjnie u Rosjan na "generała zimę" i dlatego niszczy elektrociepłownie - powiedział.

Zobacz również:

Doradca prezydenta Rosji Nikołaj Patruszew odpowiedział Radosławowi Sikorskiemu
Świat

Doradca Putina grozi Polsce, w tle słowa Sikorskiego. "Przestanie istnieć"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Minister zaapelował do polskiego społeczeństwa i krajów europejskich o zdwojenie wysiłków w dostarczaniu pomocy humanitarnej oraz sprzętu energetycznego, w tym agregatów prądotwórczych, które pozwolą Ukraińcom przetrwać zimowe miesiące.

- Jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, ja jestem dobrej myśli, w przyszłym roku zasoby rosyjskie zaczną się wyczerpywać - ocenił szef MSZ.

Sikorski podkreślił również, że państwa Zachodu i Unia Europejska dysponują kluczowymi atutami finansowymi, w tym zamrożonymi rosyjskimi aktywami. Przypomniał, że same szkody wyrządzone przez Rosję w Ukrainie przekraczają 700 mld euro, podczas gdy w samej Belgii zamrożonych pozostaje około 240 mld euro rosyjskich funduszy.

Szef MSZ: Ćwiczymy ochronę przed atakami hakerskimi

W kwestiach bezpieczeństwa cyfrowego szef MSZ poinformował o przeprowadzanych w swoim resorcie ćwiczeniach z zakresu ochrony przed atakami hakerskimi oraz pracy z zapasowych stanowisk dowodzenia.

- Wczoraj i dzisiaj ćwiczymy w MSZ scenariusz, to znaczy atak cybernetyczny na centralę i pracę z zapasowego stanowiska dowodzenia. Mamy już procedury, mamy sprzęt. (...) Mamy systemy podtrzymania pracy, więc na przykład, gdyby zniszczono nasze zasoby w kraju, to mamy wszystko w kopiach na serwerach, w naszych placówkach za granicą - tłumaczył.

Sikorski o cyfrowych gigantach

Radosław Sikorski opowiedział się za ścisłym regulowaniem koncernów technologicznych (Big Tech) według zasady, że działania nielegalne w świecie analogowym muszą być nielegalne również w sieci.

Szef MSZ ocenił, że systemy sądownicze w państwach demokratycznych przeoczyły moment, w którym cyfrowi giganci zaczęli traktować publikację informacji w sieci jako pretekst do omijania lokalnych przepisów. Podkreślił, że techniczny sposób dostarczania treści ma charakter drugorzędny w stosunku do przestrzegania prawa.

Sikorski odniósł się bezpośrednio do działań Elona Muska, określając jego politykę biznesową i polityczną jako kontrproduktywną. Wskazał na przykłady arbitralnego wyłączania łączności satelitarnej Starlink dla wojsk ukraińskich, za którą płacą państwa wspierające Ukrainę, w tym Polska.

Zdaniem szefa dyplomacji takie decyzje zmuszają kolejne państwa - czego przykładem są Indie - do budowy własnych, autonomicznych systemów w celu uniezależnienia się od prywatnych monopoli technologicznych.

Zobacz również:

Ukraińskie drony skutecznie niszczą rosyjską infrastrukturę krytyczną. Następny atak na własne terytorium mogą przeprowadzić sami Rosjanie. Zdj. ilustracyjne
Świat

Sikorski ostrzega przed zamiarami Moskwy. "Może planować, bo przegrywa"

Joanna Mazur
Joanna Mazur


"Polityczny WF": Tusk dąży do jednej listy. Nigdy nie było tak bliskoINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze