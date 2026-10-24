W skrócie Radosław Sikorski ocenił sytuację na froncie jako remis i wskazał, że jeśli Ukraina przetrwa zimę, zasoby Rosji mogą zacząć wyczerpywać się w przyszłym roku.

Szef MSZ stwierdził, że Władimir Putin liczy na tzw. generała zimę, dlatego niszczy infrastrukturę energetyczną Ukrainy oraz prowadzi częściową mobilizację.

Minister spraw zagranicznych poinformował, że w resorcie prowadzone są ćwiczenia z ochrony przed atakami hakerskimi oraz pracy z zapasowych stanowisk dowodzenia.

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Sytuację na froncie w Ukrainie należy obecnie ocenić jako remis, jednak w przyszłym roku zasoby Rosji zaczną się wyczerpywać, jeśli Ukraina przetrwa nadchodzącą zimę - powiedział w sobotę w Wejherowie (woj. pomorskie) wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef MSZ wziął udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie i odpowiadał na ich pytania.

W ocenie szefa polskiej dyplomacji ukraińska linia frontu o długości 1200 km pozostaje statyczna, a rosyjska ofensywa ugrzęzła przy rosnących stratach własnych.

Zdaniem wicepremiera na morzu brak floty nie przeszkodził Ukrainie w sparaliżowaniu rosyjskiego eksportu zbóż, natomiast w powietrzu Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie, porty oraz zakłady zbrojeniowe, odpierając atak na własne miasta.

Wojna w Ukrainie. Sikorski: Putin liczy na "generała zimę"

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji prezydent Rosji Władimir Putin opiera swoje dalsze kalkulacje na dwóch głównych czynnikach.

- On moim zdaniem liczy na dwa atuty. Przeprowadza w tej chwili taką częściowo ukrytą mobilizację, licząc, że jak rzuci jeszcze 200 tys. mięsa armatniego, to może ten front przełamie. No i liczy tradycyjnie u Rosjan na "generała zimę" i dlatego niszczy elektrociepłownie - powiedział.

Minister zaapelował do polskiego społeczeństwa i krajów europejskich o zdwojenie wysiłków w dostarczaniu pomocy humanitarnej oraz sprzętu energetycznego, w tym agregatów prądotwórczych, które pozwolą Ukraińcom przetrwać zimowe miesiące.

- Jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, ja jestem dobrej myśli, w przyszłym roku zasoby rosyjskie zaczną się wyczerpywać - ocenił szef MSZ.

Sikorski podkreślił również, że państwa Zachodu i Unia Europejska dysponują kluczowymi atutami finansowymi, w tym zamrożonymi rosyjskimi aktywami. Przypomniał, że same szkody wyrządzone przez Rosję w Ukrainie przekraczają 700 mld euro, podczas gdy w samej Belgii zamrożonych pozostaje około 240 mld euro rosyjskich funduszy.

Szef MSZ: Ćwiczymy ochronę przed atakami hakerskimi

W kwestiach bezpieczeństwa cyfrowego szef MSZ poinformował o przeprowadzanych w swoim resorcie ćwiczeniach z zakresu ochrony przed atakami hakerskimi oraz pracy z zapasowych stanowisk dowodzenia.

- Wczoraj i dzisiaj ćwiczymy w MSZ scenariusz, to znaczy atak cybernetyczny na centralę i pracę z zapasowego stanowiska dowodzenia. Mamy już procedury, mamy sprzęt. (...) Mamy systemy podtrzymania pracy, więc na przykład, gdyby zniszczono nasze zasoby w kraju, to mamy wszystko w kopiach na serwerach, w naszych placówkach za granicą - tłumaczył.

Sikorski o cyfrowych gigantach

Radosław Sikorski opowiedział się za ścisłym regulowaniem koncernów technologicznych (Big Tech) według zasady, że działania nielegalne w świecie analogowym muszą być nielegalne również w sieci.

Szef MSZ ocenił, że systemy sądownicze w państwach demokratycznych przeoczyły moment, w którym cyfrowi giganci zaczęli traktować publikację informacji w sieci jako pretekst do omijania lokalnych przepisów. Podkreślił, że techniczny sposób dostarczania treści ma charakter drugorzędny w stosunku do przestrzegania prawa.

Sikorski odniósł się bezpośrednio do działań Elona Muska, określając jego politykę biznesową i polityczną jako kontrproduktywną. Wskazał na przykłady arbitralnego wyłączania łączności satelitarnej Starlink dla wojsk ukraińskich, za którą płacą państwa wspierające Ukrainę, w tym Polska.

Zdaniem szefa dyplomacji takie decyzje zmuszają kolejne państwa - czego przykładem są Indie - do budowy własnych, autonomicznych systemów w celu uniezależnienia się od prywatnych monopoli technologicznych.



