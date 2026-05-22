W skrócie Radosław Sikorski podczas wizyty w Szwecji mówił o potrzebie, aby Europa samodzielnie zadbała o własną obronę, mając wsparcie Stanów Zjednoczonych w koncepcji NATO 3.0.

Sikorski skomentował decyzję Donalda Trumpa o rozmieszczeniu dodatkowych amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Wicepremier odniósł się też do działań rosyjskiej Dumy Państwowej związanych z nową możliwością interwencji zbrojnej.

Minister przekazał także nowe informacje o zakazie wjazdu do Polski dla Itamara Ben Gwira po zatrzymaniu polskich aktywistów przez izraelskie siły.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas dwudniowej wizyty w Szwecji szef MSZ Radosław Sikorski wziął udział w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO, które odbyło się w Helsingborgu.

Po konferencji prasowej ministra zapytano o decyzję Donalda Trumpa dotyczącą umieszczenia w Polsce dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. - Na pewno w tej sprawie Kancelaria Prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie - wskazał Sikorski.

- Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle - dodał. Wskazał przy tym, że decyzja obejmuje jedynie Polskę. - Jeśli chodzi o całą Europę, to ciągle spodziewamy się informacji o zmniejszeniu obecności Amerykanów na kontynencie europejskim. Mark Rutte mówi, że to jest trend, do którego musimy być przygotowani - podkreślił.

Koncepcja NATO 3.0. Sikorski: Musimy wyciągnąć lekcje

Tłumacząc koncepcję NATO 3.0, Sikorski argumentował, że Stany Zjednoczone "mają swoje ważne interesy i na Bliskim Wschodzie, i na Pacyfiku". Jak mówił, w tym scenariuszu "to Europa większość konwencjonalnej obrony swojego terytorium bierze na siebie, ale ma wsparcie tak zwanych 'strategic enablers'". W żargonie natowskim, jak wskazywał, oznacza to zdolność odstraszania nuklearnego, przerzutu strategicznego czy też wywiadu.

- Myślę, że też wszyscy mają świadomość, że musimy wyciągnąć lekcje dla polityki zakupowej, dla sztuki operacyjnej, dla szkoleń żołnierzy w świetle coraz lepiej wyglądającej dla Ukrainy obrony przed rosyjską agresją - zaznaczył Sikorski.

Sikorski ws. ruchów Kremla. Przygotowanie "do czegoś szalonego"

Sikorski zabrał również głos w sprawie ostatnich ruchów Kremla. - Rosja zawsze kłamie, tak jak kłamała w sprawie rzekomych ukraińskich prowokacji przeciwko Rosji przed atakiem na Ukrainę - wskazał, przewidując "przygotowania propagandowe (Rosji - red.) do czegoś szalonego".

- Przypominam też, że 13 maja bodajże Duma Państwowa, znana z demokratyczności, uchwaliła prawo, które daje Putinowi prawo do interwencji zbrojnej za granicą na podstawie domniemania, że jakiś Rosjanin może czuć się niekomfortowo - przypomniał szef polskiej dyplomacji.

Jego zdaniem ogłoszona przez Kreml decyzja "brzmi bardzo groźnie". - To, że Rosji wojna nie idzie, nie oznacza, że nie mogą zrobić czegoś nieodpowiedzialnego albo gorzej - wskazał.

Ben Gwir z zakazem wjazdu do Polski. "Próbował wjechać"

Szefa MSZ poproszono także o komentarz w sprawie sytuacji aktywistów Globalnej Flotylli Sumud, których zatrzymały siły izraelskie. Wśród zmierzających do Strefy Gazy byli Polacy. Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir opublikował skandaliczne nagranie, gdzie kpił z zatrzymanych.

- W tej chwili są dokonywane obdukcje lekarskie. Jak państwo już wiecie, Polska wezwała chargé d'affaires Izraela na moje polecenie i na mój wniosek. Pan Ben Gwir ma zakaz wjazdu do Polski - przekazał Sikorski. Nazwał izraelskiego urzędnika "szowinistą i atencjuszem".

Sikorski ujawnił, że "nie jest to sprawa teoretyczna", ponieważ wspomniany izraelski minister próbował w tym roku wjechać do Polski. - Myśmy to uniemożliwili, a teraz ma formalny zakaz. To jest szowinista i atencjusz, więc jest zagrożeniem dla porządku publicznego w Polsce - podkreślił Sikorski.





Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Zajączkowska-Hernik: Rząd szuka wytrychu Polsat News Polsat News