W skrócie Radosław Sikorski ocenił, że zestrzeliwanie rosyjskich obiektów nad Ukrainą na prośbę Kijowa mieściłoby się w definicji obrony koniecznej.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że decyzja o ewentualnym zestrzeliwaniu wymaga pogłębionej dyskusji ekspertów wojskowych z kwaterą główną NATO.

Ambasador Federacji Rosyjskiej Gieorgij Michno otrzymał w MSZ notę protestacyjną w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej 20 listopada.

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Radosław Sikorski był pytany w środę rano w Radiowej Trójce, czy w obecnej sytuacji Polska i NATO nie powinny zadecydować o zestrzeliwaniu rosyjskich obiektów zmierzających w kierunku Polski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Szef MSZ zaznaczył, że sama Ukraina prosi o to, aby "zestrzeliwać zagrażające obiekty nad ich terytorium".

- Zestrzelenie nie oznacza, że to coś znika, tylko zestrzelony kawał szmelcu nadal spada na ziemię i może komuś zrobić krzywdę albo coś uszkodzić, jak się niestety dowiedzieliśmy już w czasie tej wojny. Zbliżająca się do naszej przestrzeni powietrznej rakieta czy dron już stanowi bezpośrednie zagrożenie dla nas - ocenił szef MSZ.

Minister podkreślił, że z tego powodu "zestrzeliwanie (rosyjskich obiektów - red.) nad Ukrainą, na prośbę Ukrainy, mieściłoby się w definicji obrony koniecznej".

Radosław Sikorski o zestrzeliwaniu rosyjskich obiektów nad Ukrainą

Wicepremier dopytywany, dlaczego do tej pory NATO nie podjęło takiej decyzji, powiedział, że "tutaj przede wszystkim potrzebna jest pogłębiona dyskusja wojskowych, naszych między sobą, bo to technicznie też nie jest takie proste, ale też naszego wojska z kwaterą główną NATO".

Dodał, że "powinniśmy antycypować zagrożenia, a nie tylko odpowiadać wtedy, gdy już ktoś dozna krzywdy".

Sikorski, pytany o wezwanie we wtorek ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce Gieorgija Michny do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazał, że nie był obecny na spotkaniu. - Nie ma potrzeby wyświadczać mu takiego zaszczytu - stwierdził. Poinformował, że polski resort reprezentował dyplomata w randze wicedyrektora.

Na pytanie, czy ambasador Rosji nie powinien zostać wydalony z Polski, Sikorski odpowiedział, że "oczywiście można to zrobić", ale - jak dodał - "oni wtedy wydalą naszego".

- To jest jedna z opcji, ale jeszcze jej nie będziemy wykonywać - powiedział. Dodał, że "czekamy na to, że Rosja się opamięta, że przestanie atakować swoich sąsiadów i przestanie eskalować ten państwowy terroryzm".

Ambasador Rosji w Polsce wezwany do MSZ. Otrzymał notę dyplomatyczną

We wtorek późnym popołudniem w MSZ stawił się ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Gieorgij Michno. Rosyjski dyplomata opuścił gmach przy al. Szucha po kilkunastu minutach.

Wezwanie Michny przez polskie MSZ miało związek z naruszeniem przez rosyjskie obiekty polskiej przestrzeni powietrznej podczas piątkowego ataku Rosji na Ukrainę. Były to trzy pociski manewrujące Ch-101, których elementy odnaleziono w miejscowościach: Nowym Lipowcu (woj. lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Podczas briefingu prasowego po wyjściu Michny z MSZ rzecznik resortu Maciej Wewiór podkreślił, że ambasador otrzymał "bardzo ostrą notę dyplomatyczną" i "przyjął ją". - Był w niej wyrażony nasz zdecydowany sprzeciw wobec takich działań - zaznaczył Wewiór.

W późniejszym wpisie na X doprecyzował, że Michnie wręczono notę protestacyjną "w związku z niedopuszczalnym naruszeniem 20 listopada polskiej przestrzeni powietrznej". "Stanowczo potępiamy kolejne działania Rosji, które zagrażają bezpieczeństwu naszych obywateli i stanowią nieuzasadnioną eskalację wobec państw NATO" - podkreślił Wewiór.

Gieorgij Michno po wyjściu z MSZ odczytał oświadczenie, w którym zaprzeczył związkowi Rosji z "tymi incydentami". Jego zdaniem "nie przedstawiono żadnych przekonujących i możliwych do weryfikacji dowodów", które wskazywałyby na ustalenie pochodzenia "wspomnianych obiektów".



