W skrócie Radosław Sikorski odniósł się w żartobliwy sposób do sporu w Prawie i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej.

W Prawie i Sprawiedliwości trwa konflikt dotyczący ultimatum wobec polityków związanych ze stowarzyszeniem 'Rozwój Plus', którego założycielem jest Mateusz Morawiecki.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek wyraził krytyczne stanowisko wobec działalności 'Rozwoju Plus', uznając ją za rozłamową.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W czwartek w południe rozpoczęło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa odbywa się w dniu, w którym mija termin złożenia deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Wśród nich jest założone przez Morawieckiego stowarzyszenie "Rozwój Plus".

Zapytany podczas konferencji prasowej o sytuację w PiS Sikorski zaznaczył, że może przedstawić jedynie osobisty komentarz.

- Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa - powiedział.

Rozłam w PiS? List do Jarosława Kaczyńskiego

W ostatnich dniach Mateusz Morawiecki wielokrotnie zapewniał, że nie zamierza odchodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie podkreślał, że nie planuje również rezygnować z działalności w stowarzyszeniu "Rozwój Plus". Podczas spotkania klubu "Gazety Polskiej" w Ulinie Wielkiej zaapelował do - jak to określił - "intrygantów", by przestali "wypychać nas z Prawa i Sprawiedliwości".

Były premier zaznaczył także, że podejmuje działania, aby parlamentarzyści związani z "Rozwojem Plus" pozostali w szeregach PiS.

Z kolei w ubiegłym tygodniu członkowie stowarzyszenia skierowali do Jarosława Kaczyńskiego list, w którym zapewnili, że ich celem jest zachowanie jedności ugrupowania oraz odzyskanie poparcia wyborców, którzy w ostatnich latach odwrócili się od PiS. Dokument podpisało 45 polityków partii, w tym posłowie, senatorowie i europarlamentarzyści.

Wrze w PiS. Morawiecki rozmawia z Kaczyńskim

Z ustaleń Interii wynika, że Mateusz Morawiecki dąży do porozumienia z władzami PiS i to z jego inicjatywy miało dojść do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Jak ustaliliśmy, możliwa jest także zmiana formuły oświadczeń lojalnościowych. Według rozważanego rozwiązania stowarzyszenie "Rozwój Plus" miałoby zostać określone jako think tank funkcjonujący w ramach Prawa i Sprawiedliwości.

Odmienne stanowisko prezentuje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przekonywał, że działalność w stowarzyszeniu "Rozwój Plus" ma charakter rozłamowy i wpisuje się w scenariusz, którego celem jest osłabienie obozu Zjednoczonej Prawicy.

- Nie ulegajcie tej presji! Działajmy wspólnie w jednej partii na rzecz dobrej przyszłości naszej Ojczyzny. Czas na czyny, a nie słowa. Wyboru każdy dokonuje sam. Branie przykładu z ludzi szczególnie zaangażowanych w proces rozbijania partii jest ogromnym błędem, który może mieć konsekwencje na wiele lat - apelował do parlamentarzystów.





"Gość Wydarzeń". Bogucki nowym kandydatem na premiera? "Nic się nie zmieniło" Polsat News