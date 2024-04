"Przyłączam się do kondolencji wobec rodziny naszego dzielnego wolontariusza oraz wszystkich cywilnych ofiar w Strefie Gazy" - dodał szef MSZ.

"Potępiam atak i wzywam do wszczęcia dochodzenia. Pomimo wszystkich żądań ochrony ludności cywilnej i pracowników organizacji humanitarnych, widzimy nowe niewinne ofiary" - napisał w serwisie X Josep Borrell.

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa domagał się także do wdrożenia uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni, pełnego dostępu pomocy humanitarnej i wzmocnionej ochrony ludności cywilnej.