Sikorski gorzko ocenił słowa prezydenta. "Źle znosi koniec kadencji"

- To jest poważna sugestia, że pan prezydent źle znosi koniec swojej kadencji - tak niedawne słowa Andrzeja Dudy o "wieszaniu" ocenił szef MSZ Radosław Sikorski. Odniósł się także do wypowiedzi głowy państwa dotyczącej portu lotniczego w Jasionce i podejścia do Ukrainy oraz sojuszników. - Jak (prezydent - red.) chciał być twardy, to miał na to kilka lat - stwierdził Sikorski.