Sikorski chce zakończyć spór dwóch państw. "Zaoferowałem mediację"

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

- Zaoferowałem swoją mediację - poinformował Radosław Sikorski, pytany o spór dyplomatyczny na linii Budapeszt - Kijów. Chodzi o zablokowanie przez Ukrainę transportu rosyjskiej ropy na Węgry. Sikorski przypomniał, że rurociąg Przyjaźń, którym dostarczano surowiec, został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków rakietowych. Sikorski ujawnił kulisy i zdradził, co mówił reprezentant Węgier.

Szef MSZ Radosław Sikorski
Szef MSZ Radosław Sikorski Wiktor Dąbkowski PAP

W skrócie

  • W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Zagranicznych z udziałem Radosława Sikorskiego.
  • Jednym z tematów była europejska strategia bezpieczeństwa w kontekście wojen w Ukrainie i Bliskim Wschodzie.
  • Pojawił się spór na linii Węgry-Ukraina dotyczący wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy poprzez rurociąg Przyjaźń, a Sikorski zaoferował swoją mediację.
  • Węgierski przedstawiciel miał przyznać, że rurociąg został uszkodzony i wymaga naprawy.
W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Zagranicznych. Polskę reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski.

Wicepremier tłumaczył dziennikarzom, że jednym z poruszanych zagadnień była "dyskusja o europejskiej strategii bezpieczeństwa" w realiach dwóch toczących się wojen - w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Spór na linii Węgry - Ukraina. Sikorski: Zaoferowałem swoją mediację

Brukselskie korytarze rozpala również spór dyplomatyczny na linii Budapeszt - Kijów. Węgrzy zarzucają Ukrainie celowe wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy płynącej przez rurociąg Przyjaźń.

Ukraińcy tłumaczą, że infrastruktura przesyłowa została uszkodzona w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego. Konflikt między stolicami stał się jednym z tematów trwającej na Węgrzech kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Sikorski zdradził, że podczas poniedziałkowego spotkania na przedstawiciela Węgier była wywierana presja, aby jego rząd nie blokował 20. pakietu unijnych sankcji wymierzonych w Rosję. - Była presja na ten kraj, na Węgry, którego szefostwo jest sojusznikiem ideologicznym naszej opozycji - tłumaczył szef polskiej dyplomacji.

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto informował w lutym, że jego kraj będzie blokował unijne sankcje na Rosję, dopóki Ukraina nie odblokuje przepływu ropy na Węgry przez rurociąg Przyjaźń.

- Zaoferowałem swoją mediację - przekazał dziennikarzom Sikorski, wskazując na węgiersko-ukraiński spór.

Zobacz również:

Sondaż. Nawrocki, Sikorski, Tusk - kto najlepiej reprezentuje Polskę?
Polska

Kto najlepiej dba o interesy Polski za granicą? Polacy wskazali nazwisko

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Przypomnijmy, w konflikt włączona jest także Słowacja. Do Bratysławy również nie płynie ropa z uszkodzonego rurociągu Przyjaźń. W konsekwencji rząd Roberta Ficy - podobnie jak ekipa Viktora Orbana - zablokował przekazanie Ukrainie unijnej pożyczki w kwocie 90 mld euro.

    W poniedziałek słowacki operator systemu elektrycznego SEPS wysłał oficjalne pismo do ukraińskiej państwowej spółki Ukrenergo dotyczące jednostronnego wypowiedzenia Traktatu o wzajemnym udzielaniu pomocy nadzwyczajnej. Taki ruch już wcześniej zapowiedział premier Fico. To następstwo blokady transportu rosyjskiej ropy.

    "Ukrenergo nigdy nie dopuścił do naruszenia warunków umownych z SEPS, działając w duchu dobrego sąsiedztwa i poszanowania norm prawa europejskiego" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ukraińską spółkę.

    Rurociąg Przyjaźń ostrzelany. Węgry bez rosyjskiej ropy

    Radosław Sikorski zdradził kulisy poniedziałkowego posiedzenia w Brukseli. Podczas spotkania węgierski przedstawiciel miał przyznać, że faktycznie rurociąg transportujący rosyjską ropę przez terytorium Ukrainy został uszkodzony i wymaga naprawy.

    - Węgry oskarżają Ukrainę, że rurociąg można naprawić. (Ich zdaniem - red.) Nie jest to robione tak szybko jak można ze względu na politykę - relacjonował wicepremier.

    - Przyznacie państwo, to jest bardzo nietypowa sytuacja, w której Ukraina walczy o życie z Rosją, a jednocześnie pozwala na przepływ rosyjskiej ropy przez swoje terytorium do kraju, który jest wobec Ukrainy dość nieprzyjemny - oceniał Sikorski.

    Zobacz również:

    Radosław Sikorski odniósł się m.in. do sprzeciwu PiS wobec programu SAFE
    Polska

    Sikorski obarczył winą Kaczyńskiego. "Bardzo niebezpieczna gra"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Sejm wybrał sędziów do TK. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Dlaczego jest dyskusja, że wybraliśmy takim samym trybem, jakim wybierał PiS?Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze