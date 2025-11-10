Siemoniak zareagował po słowach Nawrockiego. Stanął w obronie szefów służb

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Tomasz Siemoniak przekazał, że Karol Nawrocki "nie jest cesarzem, do którego każdy poddany musi się stawić". To reakcja na słowa prezydenta z poniedziałkowego wywiadu, który wezwał szefów służb specjalnych do przeprosin za nieprzyjęcie zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Po tej sytuacji Nawrocki nie podpisał nominacji oficerskich. Siemoniak podkreślił, że szefów służb obowiązują procedury, a te wymagają zgody premiera na takie spotkanie.

Karol Nawrocki przekazał, że czeka na przeprosiny od szefów służb specjalnych. Zareagował minister Tomasz Siemoniak
Karol Nawrocki przekazał, że czeka na przeprosiny od szefów służb specjalnych. Zareagował minister Tomasz SiemoniakEast News/Mateuisz Grochocki/Reporter/Artur Szczepańskimateriał zewnętrzny

W poniedziałkowym wywiadzie na antenie Telewizji Republika Karol Nawrocki wrócił do sprawy sporu o nominacje dla oficerów SKW i ABW. Przypomniał, że zaproszeni szefowie czterech służb specjalnych nie stawili się w Pałacu Prezydenckim. Miał o tym zadecydować premier.

- Niech rozważą w swoim sercu, czy tak się zachowuje wysoki oficer państwa polskiego, że odmawia spotkania z prezydentem. (...) Czekam na przeprosiny i stawienie się szefów służb u prezydenta, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich - mówiła głowa państwa.

Na słowa Nawrockiego zareagował minister koordynator służb specjalnych. "Prezydent działa w granicach prawa. Nie jest cesarzem, do którego każdy poddany musi się stawić. Muszą się stawić jego podwładni, a jego podwładnymi są urzędnicy jego kancelarii i - za pośrednictwem ministra obrony - żołnierze" - rozpoczął swój wpis na platformie X Tomasz Siemoniak.

Prezydent wezwał szefów służb specjalnych. Zareagował minister Siemoniak

Minister Siemoniak podkreślił, że premier również ma swoich podwładnych, należą do nich m.in. szefowie służb specjalnych. "On (szef rządu - red.) musi wyrazić zgodę na takie spotkanie" - zauważył.

Zobacz również:

Jacek Dobrzyński poinformował o szczegółach akcji ABW
Polska

Planowali sabotaż w Polsce. 21-letni Ukrainiec wśród zatrzymanych

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Polityk Koalicji Obywatelskiej poprosił prezydenta, aby ten nie krytykował szefów służb specjalnych, ponieważ oni muszą trzymać się procedur dotyczących spotykania się z głową państwa. "Mimo sugestii szef pańskiej kancelarii nie zdecydował się o taką zgodę do premiera wystąpić. Jeśli pan prezydent wyraziłby wolę spotkania na przykład ze mną, również muszę mieć zgodę premiera" - tłumaczył.

    Tomasz Siemoniak stanął w obronie szefów służb specjalnych. "Zasługują na wsparcie"

    Tomasz Siemoniak bronił szefów służb specjalnych, wskazując na ich kompetencje. "Szefowie naszych służb to wybitni oficerowie, którzy całe życie poświęcili służbie Rzeczypospolitej. Zasługują na pełne wsparcie. Za ich sprawą otrzymuje pan najwyższej jakości tajne materiały dotyczące bezpieczeństwa narodowego" - zauważył.

    Minister koordynator służb specjalnych zaapelował do Karola Nawrockiego, aby ten podpisał nominacje na pierwszy stopień oficerski w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

    "Dla Polski. Wyłączmy tę sprawę ze sporu politycznego" - zaznaczył Tomasz Siemoniak.

    Zobacz również:

    Prezydent Karol Nawrocki skrytykował premiera i szefów czterech służb
    Polska

    Nawrocki wezwał szefów służb. "Czekam na przeprosiny"

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Biedroń w "Graffiti" o słowach Tuska: Nawet Konfederacja takich głupot nie opowiadaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze