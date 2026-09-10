Siemoniak ujawnia po spotkaniu z szefem CIA. Akty sabotażu w centrum uwagi

Maria Literacka

Maria Literacka

Stany Zjednoczone nie bagatelizują zagrożeń ze strony Rosji i mają wobec niej coraz mniej złudzeń - ocenił w środę Tomasz Siemoniak, komentując rozmowy, które w Waszyngtonie przeprowadził między innymi z szefem CIA Johnem Ratcliffem. Działania Moskwy znalazły się wśród głównych punktów dyskutowanych podczas wizyty ministra w USA.

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Tomasz Siemoniak w niebieskim garniturze z czarną teczką, w tle operatorzy kamer.
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz SiemoniakMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Tomasz Siemoniak stwierdził, że Stany Zjednoczone traktują zagrożenia ze strony Rosji poważnie i mają do niej coraz mniej zaufania.
  • Minister relacjonował, że w rozmowach z przedstawicielami amerykańskich służb specjalnych głównymi tematami były akty sabotażu, dywersji oraz działania hybrydowe Rosji.
  • Siemoniak ocenił, że obecna współpraca Polski i USA w zakresie bezpieczeństwa jest na bardzo wysokim poziomie, a ze strony Rosji nie widać gotowości do zawarcia pokoju.
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Minister koordynator służb specjalnych relacjonował w rozmowie z dziennikarzami PAP i Polskiego Radia dwa dni spotkań z przedstawicielami amerykańskich służb specjalnych, w tym szefem CIA Johnem Ratcliffem i wiceszefem Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) Aaronem Lukasem w Waszyngtonie.

Choć zastrzegł, że "specyfika tych rozmów jest taka, że o wielu rzeczach po prostu nie można powiedzieć", to podkreślił, że na pierwszym planie jego rozmów w Waszyngtonie znalazły się akty sabotażu i dywersji oraz hybrydowe działania Rosji.

Waszyngton. Tomasz Siemoniak rozmawiał z Johnem Ratcliffem

Pytany o wnioski z rozmów z Amerykanami, odpowiedział: - Stany Zjednoczone w sposób niezachwiany są gotowe działać, są gotowe pomagać (...) aby Polska była bezpieczna. Zaznaczył, że rosyjskie akty dywersji w Polsce są "w bezpośrednim zainteresowaniu" najważniejszych osób w Stanach Zjednoczonych.

- Pracujemy od pierwszego aktu dywersji z amerykańskimi służbami, od początku 2024 roku - powiedział, przypominając serię incydentów w Polsce, w tym sprawę wybuchających paczek.

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Pytany, czy strona amerykańska nie bagatelizuje rosyjskiego zagrożenia, odparł, że "nigdy nie powiedziałby, że sprawy te są w jakikolwiek sposób bagatelizowane przez amerykańskie służby".

Odniósł się przy tym do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który - w odpowiedzi na próbę ataku dronowego na lotnisku w Lipsku - zapewniał, że Rosja nigdy nie zaatakuje żadnego państwa NATO.

- Stąd Polska jest w NATO, stąd wydajemy rekordowe 5 proc. PKB na obronę, stąd zwiększamy budżety służby, stąd rozmawiamy ze służbami. Temu służy moja wizyta tutaj w Stanach Zjednoczonych, właśnie po to, żeby do zera sprowadzić prawdopodobieństwo agresji wobec Polski - powiedział.

- I wypowiedzi prezydenta Trumpa należy bardzo docenić, bo jest też osobą, która zadeklarowała 5000 żołnierzy, którzy mają się znaleźć w Polsce - wskazał.

Tomasz Siemoniak: USA z uwagą śledzą ostatnie incydenty w Niemczech

Siemoniak zaznaczył, że w Stanach Zjednoczonych z uwagą śledzi się ostatnie wydarzenia w Niemczech, w tym incydent w Lipsku, i "wzmożoną aktywność ludzi, którym rosyjskie służby różne rzeczy zlecają".

Minister nie chciał odnosić się do przebiegu niedawnej wizyty Ratcliffe'a w Moskwie. Zwrócił jednak uwagę, że rola dyrektora CIA w amerykańskim systemie rośnie - zarówno w kontekście działań wobec Wenezueli, jak i podróży do Moskwy.

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- Cenię sobie to, że co jakiś czas się spotykamy; ocenia sytuację bezpieczeństwa Polski i Europy bardzo podobnie do nas - dodał.

Siemoniak potwierdził, że bezpośrednio po spotkaniu telefonował do premiera Donalda Tuska. - Przekazałem najważniejsze informacje. Premier był bardzo zainteresowany tymi rozmowami - powiedział. Zapowiedział, że pełną relację złoży po powrocie do kraju. Do rozmowy przygotowywał się w poniedziałek w kontakcie z szefem rządu.

Rozmowy pokojowe Rosja-Ukraina. Siemoniak: Coraz mniej złudzeń co do Putina

Pytany o swoje sformułowanie, że rozmowa z Ratcliffem była "bardzo ważna", odparł, że nieprzypadkowo użył tego sformułowania, zarówno ze względu na tematykę, jak i to, że "nie rozmawia się na co dzień z szefem CIA, którego pozycja tutaj jest szczególna" i bliska prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Przyznał też, że sam fakt upublicznienia tego spotkania jest sygnałem do opinii publicznej i świata, że współpraca USA i Polski jest "na najwyższym poziomie".

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Odnosząc się do amerykańskich wysiłków pokojowych, minister ocenił, że "coraz mniej złudzeń jest co do Putina, dobrych intencji Rosji, gotowości Rosji do zawarcia pokoju".

- Widać, że Ukraina jest gotowa, Ukraina podejmuje kolejne inicjatywy, widać otwartość prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, natomiast ze strony Rosji nawet z publicznych informacji widać usztywnienie stanowiska - powiedział. Za dobry znak uznał obecność amerykańskich przedstawicieli w Kijowie.

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