Mateusz Morawiecki opublikował w środę na platformie X nagranie, na którym widać jak pojazd niemieckiej armii przekracza polską granicę, omijając kontrole graniczne. Na nagraniu autor napisał: "Przejście graniczne w Lubieszynie. Bundeswehra wjeżdża jakby to dalej był Stettin, a nie Szczecin".

"Niemieckie wojsko czuje się jak u siebie. To przejście w Lubieszynie. Pytanie do rządu - kiedy z tym skończycie? " - skomentował były premier.

Na wpis postanowił odpowiedzieć minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. "Panie Morawiecki, za pańskich rządów pojazdy Korpusu Północ-Wschód należące do niemieckiego wojska tak samo jeździły do Szczecina. To pojazd batalionu dowodzenia tej polsko-niemiecko-duńskiej jednostki, w której służą też przedstawiciele innych armii" - stwierdził.