W środę podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Czesław Siekierski odniósł się do rezygnacji Michała Kołodziejczaka z funkcji wiceministra, o czym Kołodziejczak poinformował w środę rano.

- Działania pana ministra zaczęły szkodzić jedności koalicji. To jest niedopuszczalne, bo koalicja jest pewną wartością i myślę, że to nie jest poziom ministra Kołodziejczaka dokonywać tak daleko idących ocen, które nie służą jedności koalicji, nie służą rządowi. Ja wielokrotnie panu ministrowi zwracałem na to uwagę - powiedział Siekierski.