W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ujawniła, że premier Donald Tusk groził jej wyrzuceniem z rządu za sprzeciw wobec dopłat do kredytów mieszkaniowych.

Była minister stwierdziła, że w koalicji rządzącej panuje strach przed premierem oraz stosowana jest wobec mniejszych partii.

W październiku Pełczyńska-Nałęcz podała się do dymisji, a następnie została usunięta z partii Polska 2050 za działanie na szkodę ugrupowania.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz gościła w czwartkowym wydaniu "Punktu widzenia Szubartowicza" w Polsat News. Była minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła m.in., że ówczesna Trzecia Droga - czyli Polska 2050 i PSL - "szła do wyborów obiecując trzymanie się wartości".

- To, co jest dzisiaj dla ludzi najważniejsze, to jest, jak wygląda budżet i czy przejadamy pieniądze Polaków, jak jest rozwiązywana sprawa mieszkaniowa, kluczowa dla młodych Polaków, czy podatki są sprawiedliwe - mówiła.

Pełczyńska-Nałęcz: Mówiono mi "siedź cicho, bo wyrzucimy cię z rządu"

Kiedy prowadzący program zwrócił uwagę, że Pełczyńska-Nałęcz była przecież w rządzie, polityk odparła, że "dokładnie o to walczyła".

- Przez trzy lata o to walczyłam. Cała zmiana mieszkaniowa została zrobiona, ale na początku zawsze było "nie da się, nie wolno, siedź cicho" - dodała polityk. Przemysław Szubartowicz dopytał, kto tak mówił, w odpowiedzi na co usłyszał, że "w koalicji".

Po chwili jednak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nadmieniła: - Często tak mówił pan premier. Kiedy mówiłam, że nie wolno dopłacać do kredytów mieszkaniowych (...), to mówiono mi "siedź cicho, bo wyrzucimy cię z rządu".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu. Później usunięto ją z partii

W październiku minister funduszy i polityki regionalnej zdecydowała o podaniu się do dymisji. Swoją decyzję argumentowała tym, że "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki".

Wkrótce Szymon Hołownia, założyciel Polski 2050, przekazał, że zarząd ugrupowania "podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za 'działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii'".

Kilka dni po rezygnacji ze stanowiska Pełczyńska-Nałęcz udzieliła wywiadu Kanałowi Zero. Oceniła w nim, że w Koalicji 15 Października panuje "strach osobisty przed Tuskiem". Premier - jej zdaniem - ma stosować wobec przedstawicieli mniejszych partii "przemocowość informacyjną, personalną, poniżanie".

Polityk stwierdziła też, że koalicjantów trzyma w rządzie "gigantyczny magnetyzm stołków".



