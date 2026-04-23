W skrócie CBA zatrzymało siedem osób w związku ze śledztwem dotyczącym wręczania korzyści majątkowych oraz ustawiania przetargów na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W toku akcji przeprowadzono przeszukania i zabezpieczono dokumentację, sprzęt elektroniczny oraz gotówkę i złote monety o łącznej wartości około 208 tys. zł.

Wobec trzech podejrzanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy, a wobec pozostałych środki wolnościowe takie jak dozór policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i zakaz opuszczania kraju.

"W dniach 14 i 21 kwietnia 2026 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie zatrzymali siedem osób, w tym członka zarządu spółki miejskiej, biegłego oraz przedsiębiorców realizujących w przeszłości liczne zlecenia budowlano-remontowe na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na całym świecie" - czytamy w komunikacie CBA.

Jak dodano, do zatrzymań doszło na terenie województwa małopolskiego oraz lotniska Okęcie w Warszawie. Służby przeprowadziły także szereg przeszukań, w wyniku których zabezpieczono obszerną dokumentację, sprzęt elektroniczny oraz gotówkę i złote monety o łącznej wartości około 208 tys. zł.

Akcja CBA, siedem osób zatrzymanych. W tle korupcja i ustawianie przetargów

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące dwóch powiązanych ze sobą przestępczych procederów" - przekazano.

Pierwszy z nich dotyczy wielokrotnego wręczania przez prywatnego przedsiębiorcę korzyści majątkowej w postaci pieniędzy byłemu prezesowi zarządu jednej ze spółek miejskich.

Drugi z kolei ma związek z wywieraniem wpływu na wyniki przetargu, ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na przeprowadzenie audytu jednej z inwestycji na terenie Ukrainy.

"Miało to polegać na wejściu przez prywatnych przedsiębiorców w porozumienie z biegłym zewnętrznym powołanym przez MSZ. Z ustaleń wynika, że następnie dochodziło do udostępniania podmiotom zewnętrznym istotnych danych, co doprowadziło ostatecznie do unieważnienia przetargu" - wyjaśniono.

Seria zatrzymań i przeszukań CBA. "Śledztwo ma charakter rozwojowy"

Wszystkie osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszały zarzuty. Wobec trzech podejrzanych sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

"Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu" - dodano.

Jak podkreślono, była to pierwsza realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

