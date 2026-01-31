W skrócie Na terenie niemal całej Polski wystąpią bardzo silne mrozy, lokalnie nawet do minus 28 st. C.

IMGW wydało ostrzeżenia przed silnymi mrozami obejmujące większość kraju.

Największe spadki temperatury prognozowane są na północno-wschodnich krańcach Polski, zwłaszcza w Suwałkach.

W sobotę na południu zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz słabymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju na ogół słonecznie.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od minus 14 st. C na północnym wschodzie kraju, około minus 10 st. C w centrum, do minus 3 st. C na południowym zachodzie oraz miejscami nad morzem.

Prognoza pogody. Siarczyste mrozy nad Polską. Nawet 28 st. C na minusie

W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju nadal zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i możliwymi słabymi opadami śniegu. Nad resztą kraju będzie pogodnie, jedynie na zachodzie kraju przejściowo pojawi się nieco więcej chmur. Na Podhalu prognozowane są także mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do około 300 metrów.

Będzie mroźnie, z temperaturą minimalną od około minus 25 st. C na Suwalszczyźnie, minus 20 st. C na północy i wschodzie kraju, do minus 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby, na południu i zachodzie okresami umiarkowany i porywisty, nadal z kierunków wschodnich, w porywach do 60 km/h.

W niedzielę na krańcach południowych, zachodnich oraz południowych przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi opadami śniegu. Natomiast na pozostałym obszarze kraju pogodnie, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym.

Pogoda w Polsce. Silny mróz, szereg ostrzeżeń IMGW

Temperatura maksymalna na północnym wschodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około minus 17 st. C. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą około minus 14, minus 10 st. C. Najcieplej natomiast będzie na południowym zachodzie kraju - około minus 4 st. C.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu kraju sporo chmur i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie i mroźnie. Najniższa temperatura wystąpi na północnym wschodzie kraju - około minus 28 st. C. Natomiast najcieplej będzie na południowym zachodzie - minus 11 st. C. W centrum termometry wskażą około minus 21 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń dotyczących silnego mrozu w najbliższych dniach. Obejmują one zasadniczą większość kraju, nie dotyczą tylko obszarów leżących przy naszej zachodniej granicy.

W piątek wRządowym Centrum Bezpieczeństwa także odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji pogodowej w kraju. - Największe przewidywane są z niedzieli na poniedziałek. Temperatura w Suwałkach może sięgnąć -27 stopni , zaś odczuwalna -35 stopni - powiedział Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.

