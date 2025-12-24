Siarczysty mróz w noc pasterek. Wigilijna pogoda nie rozpieszcza

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Mróz, silny wiatr i śnieg w górach sprawią, że wigilijna aura w wielu miejscach kraju będzie wymagająca. Najtrudniejszych warunków spodziewajmy się na południu Polski, w tym w Tatrach, gdzie możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura nocą, gdy odprawiane są pasterki, lokalnie spadnie nawet do -13 stopni. Synoptycy i służby apelują o ostrożność.

Licznie zgromadzeni wierni siedzą w ławkach wewnątrz świątyni, wnętrze kościoła wypełnione jest naturalnym światłem wpadającym przez witraż w głębi. Widoczne są zdobione łuki, organy i galerie nad nawą.
W wigilijną noc, gdy odprawiane są pasterki, panować będą trudne warunki atmosferyczneWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Na południu Polski, w tym w Tatrach, panują trudne, zimowe warunki - silny mróz, śnieg i porywisty wiatr stanowią zagrożenie.
  • Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed niekorzystnymi warunkami do wędrówek, nieprzetartymi szlakami oraz ryzykiem lawin i szybkiego zapadania zmroku.
  • Synoptycy zapowiadają dalsze mrozy i śnieg w święta, apelując o ostrożność na szlakach oraz podczas świątecznych wyjazdów, zwłaszcza w górach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Wigilię w Polsce czuć wyraźne ochłodzenie, szczególnie na południu kraju - w górach. Choć większość regionów pozostanie bez opadów, mróz i silny wiatr mogą dać się we znaki zarówno kierowcom, jak i osobom planującym świąteczne wyjazdy.

Jak zapowiada Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wieczorem 24 grudnia śniegu można spodziewać się głównie w rejonach górskich i podgórskich. Temperatury w całym kraju będą ujemne.

Zobacz również:

Pogoda na Boże Narodzenie. Czeka nas siarczysty mróz. Zdj. ilustracyjne
Polska

Do Polski napływa arktyczne powietrze. IMGW ostrzega

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    - W nocy temperatura lokalnie spadnie do -13 st. C - powiedział synoptyk IMGW Wiesław Winnicki. W ciągu dnia termometry pokażą od -5 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum, do -1 st. C na południowym zachodzie i nad morzem.

    Pogoda w Wigilię. Gdzie nocą będą najtrudniejsze warunki?

    Najtrudniejsze warunki prognozowane są na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie tam słaby i umiarkowany, ale w rejonach podgórskich okresami porywisty. Lokalnie porywy osiągną do 60 km/h, w Sudetach nawet - 120 km/h, a w Karpatach - 65 km/h. W takich warunkach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne, szczególnie w górach.

    W nocy z Wigilii na pierwszy dzień Bożego Narodzenia, gdy wielu katolików uda się na pasterkę, zachmurzenie będzie niewielkie lub niebo pozostanie bezchmurne, choć w górach ponownie pojawią się słabe opady śniegu.

    Mróz się nasili. Temperatura spadnie nawet do -12 st. C, na wybrzeżu do około -4 st. C, a w Kotlinach Sudeckich nawet do -13 st. C. Silniejszy, porywisty wiatr w rejonach podgórskich ponownie może powodować zamiecie śnieżne.

    Śnieg w górach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega

    Śnieżna aura zdominowałaTatry i Zakopane. W Wigilię miasto i okoliczne szczyty przykrył świeży śnieg - w samym Zakopanem leży kilka centymetrów białego puchu, a temperatura wynosi około -4 st. C. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna sięga 23 cm, przy mrozie dochodzącym do -12 st. C.

    Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że warunki do uprawiania turystyki górskiej są niekorzystne. Świeży śnieg przykrył oblodzone fragmenty szlaków, wiele tras jest nieprzetartych, a ich przebieg bywa niewidoczny.

    Zobacz również:

    Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie. Przez całe święta Bożego Narodzenia będzie mroźnie w niemal całej Polsce, również za dnia
    Polska

    Mroźna zima zostanie z nami na święta. Wyróżni się Wigilia

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

      Niski pułap chmur i zamglenia zwiększają ryzyko utraty orientacji. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia oraz zimowego sprzętu, w tym raków, czekana i znajomości lawinowego ABC.

      Pogoda w Boże Narodzenie. Silny mróz i śnieg w święta

      TPN przypomina również o szybko zapadającym zmroku - już około godziny 16 robi się ciemno - oraz przestrzega przed wchodzeniem na tafle wysokogórskich jezior, w tym Morskiego Oka, gdzie lód jest cienki i może się załamać.

      Synoptycy zapowiadają, że także w kolejnych nocach utrzymają się silne mrozy - na południu kraju temperatura może spaść nawet do -12 st. C. Świąteczna aura będzie więc zimowa, ale miejscami wymagająca szczególnej ostrożności.

      Zobacz również:

      Od Wigilii w Polsce odczujemy znaczne ochłodzenie. Boże Narodzenie będzie chłodnym okresem, choć 25 i 26 grudnia na opady śniegu raczej nie ma co liczyć
      Polska

      Zima zdąży idealnie na święta. Śnieg popada tylko jednego dnia

      Jakub Wojciechowski
      Jakub Wojciechowski
      "Wydarzenia”. Coroczna tradycja: "Droga do Betlejem"Polsat News

      Najnowsze