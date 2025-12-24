W skrócie Na południu Polski, w tym w Tatrach, panują trudne, zimowe warunki - silny mróz, śnieg i porywisty wiatr stanowią zagrożenie.

Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed niekorzystnymi warunkami do wędrówek, nieprzetartymi szlakami oraz ryzykiem lawin i szybkiego zapadania zmroku.

Synoptycy zapowiadają dalsze mrozy i śnieg w święta, apelując o ostrożność na szlakach oraz podczas świątecznych wyjazdów, zwłaszcza w górach.

W Wigilię w Polsce czuć wyraźne ochłodzenie, szczególnie na południu kraju - w górach. Choć większość regionów pozostanie bez opadów, mróz i silny wiatr mogą dać się we znaki zarówno kierowcom, jak i osobom planującym świąteczne wyjazdy.

Jak zapowiada Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wieczorem 24 grudnia śniegu można spodziewać się głównie w rejonach górskich i podgórskich. Temperatury w całym kraju będą ujemne.

- W nocy temperatura lokalnie spadnie do -13 st. C - powiedział synoptyk IMGW Wiesław Winnicki. W ciągu dnia termometry pokażą od -5 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum, do -1 st. C na południowym zachodzie i nad morzem.

Pogoda w Wigilię. Gdzie nocą będą najtrudniejsze warunki?

Najtrudniejsze warunki prognozowane są na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie tam słaby i umiarkowany, ale w rejonach podgórskich okresami porywisty. Lokalnie porywy osiągną do 60 km/h, w Sudetach nawet - 120 km/h, a w Karpatach - 65 km/h. W takich warunkach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne, szczególnie w górach.

W nocy z Wigilii na pierwszy dzień Bożego Narodzenia, gdy wielu katolików uda się na pasterkę, zachmurzenie będzie niewielkie lub niebo pozostanie bezchmurne, choć w górach ponownie pojawią się słabe opady śniegu.

Mróz się nasili. Temperatura spadnie nawet do -12 st. C, na wybrzeżu do około -4 st. C, a w Kotlinach Sudeckich nawet do -13 st. C. Silniejszy, porywisty wiatr w rejonach podgórskich ponownie może powodować zamiecie śnieżne.

Śnieg w górach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega

Śnieżna aura zdominowałaTatry i Zakopane. W Wigilię miasto i okoliczne szczyty przykrył świeży śnieg - w samym Zakopanem leży kilka centymetrów białego puchu, a temperatura wynosi około -4 st. C. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna sięga 23 cm, przy mrozie dochodzącym do -12 st. C.

Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że warunki do uprawiania turystyki górskiej są niekorzystne. Świeży śnieg przykrył oblodzone fragmenty szlaków, wiele tras jest nieprzetartych, a ich przebieg bywa niewidoczny.

Niski pułap chmur i zamglenia zwiększają ryzyko utraty orientacji. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia oraz zimowego sprzętu, w tym raków, czekana i znajomości lawinowego ABC.

Pogoda w Boże Narodzenie. Silny mróz i śnieg w święta

TPN przypomina również o szybko zapadającym zmroku - już około godziny 16 robi się ciemno - oraz przestrzega przed wchodzeniem na tafle wysokogórskich jezior, w tym Morskiego Oka, gdzie lód jest cienki i może się załamać.

Synoptycy zapowiadają, że także w kolejnych nocach utrzymają się silne mrozy - na południu kraju temperatura może spaść nawet do -12 st. C. Świąteczna aura będzie więc zimowa, ale miejscami wymagająca szczególnej ostrożności.

