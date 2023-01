Siarczysty mróz na Wschodzie. Nawet -62 stopnie. Czy do Polski wróci zima?

Mieszkańcy Rosji obecnie walczyć muszą z potężnym mrozem . W niektórych miejscach temperatury wynoszą poniżej -60 stopni Celsjusza. Dokąd zmierzać będzie ta fala zimna? Czy to znak, że do Polski powróci wkrótce zima? Poznajmy długoterminową pogodę dla naszego kraju.

Gdzie najchłodniej na Wschodzie?

Rekordowo niskie temperatury pojawiły się na stacjach pomiaru w Rosji. Najniższy wynik zarejestrowano w miejscowości Dzielinda na Syberii. Termometry pokazały tam aż -62,1 stopnia Celsjusza. Na drugim miejscu znalazło się miasteczko Oleniok w Republice Sacha. Tam temperatura wyniosła -60,2 stopnia Celsjusza. Oba wyniki podane zostały w środę, 11 stycznia.

W niektórych rosyjskich miejscowościach jest cieplej, lecz wciąż rekordowo zimno. W regionie Samara odnotowano -38,5 stopnia - co jest nowym rekordem od 1997 roku.



W najbliższych dniach pogoda na Wschodzie niewiele się zmieni. Temperatury będą się wahać od -20 do -60 stopni. Z czasem jednak fala mrozu zacznie przemieszczać się jeszcze dalej na wschód. Dzięki temu pod koniec miesiąca zachodnia Rosja ujrzy na termometrach już "tylko" -10 stopni Celsjusza.

Czy do Polski przybędzie fala mrozów?

Według prognoz w Polsce w najbliższych dniach nie mamy się czego obawiać. Mróz kieruje się na wschód, zostawiając Europę w obecnym przedwiosennym klimacie. Większość kontynentu znajduje się pod wpływem strefowej cyrkulacji powietrza. W centrum i na południu na termometrach można ujrzeć do 10 stopni Celsjusza. Na zachodzie temperatura wynosi nawet 15-18 stopni.

Może pojawić się delikatne ochłodzenie, opady deszczu ze śniegiem oraz silniejszy wiatr. Przy zmianie frontu atmosferycznego dojść może do przymrozków. Najbardziej narażona jest na nią południowa części kraju.

Prognoza długoterminowa dla Polski. Będzie śnieg?

Najbliższe dni w Polsce nadal będą wiosenne. Dopiero pod koniec miesiąca zapowiadane są spadki temperatur, lecz nie do takiego stopnia, jak to ma miejsce obecnie w Rosji. W ostatnim tygodniu stycznia na termometrach mogą się pojawić nawet -4 stopnie Celsjusza. Temperatura taka będzie głównie na południu kraju. Pozwoli to na utrzymanie się śniegu, który przez kilka dni ma przelotnie padać.

W innych rejonach kraju temperatura utrzyma się w granicach od 0 do 7 stopni Celsjusza. Towarzyszyć nam będą regularne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Najlepsza pogoda zapowiada się w województwie zachodniopomorskim. Tam deszczowe chmury pojawią się wyłącznie przez kilka dni stycznia. Większość czasu towarzyszyć będzie słońce i wysokie jak na tę porę roku temperatury.

