W skrócie Policjanci znaleźli zwłoki mężczyzny bez widocznych obrażeń przy ul. Sienkiewicza w Łodzi, przypuszczalną przyczyną śmierci było wychłodzenie.

Od 1 listopada w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 37 osób, najwięcej w sezonie od ostatnich czterech lat.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi mrozami, zapowiadając spadki temperatur lokalnie nawet do -30 stopni Celsjusza.

O odnalezieniu zwłok mężczyzny poinformował Adam Dembiński, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zmarłego znaleźli w sobotę około godz. 18 policjanci patrolujący miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

- W załomie budynku przy ul. Sienkiewicza patrol natrafił na mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Lekarz wezwany na miejsce stwierdził zgon, a ponieważ zmarły nie miał na ciele żadnych widocznych obrażeń, miejsce znalezienia człowieka i okoliczności wskazują, że zmarł najprawdopodobniej na skutek wychłodzenia organizmu. Ostateczną przyczynę zgonu ustalą biegli po sekcji zwłok - powiedział Dembiński.

37 ofiar wychłodzenia w Polsce. To najwięcej od czterech sezonów

Według dobowego raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 listopada 2025 r. w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 37 osób (najwięcej w woj. lubelskim - 6).

To najwięcej ofiar zimna w ostatnich czterech sezonach zimowych. Dla porównania zimą 2024/2025 z zimna zmarło 14 osób, w sezonie 2023/2024 28 osób, a rok wcześniej 21 osób.

IMGW podnosi stopień zagrożenia. Nawet -30 stopni Celsjusza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla większości kraju. Ostrzeżenia 2. stopnia (wydawane, kiedy spadek prognozowanej temperatury sięga poziomu 25-30 stopni poniżej zera) obejmują pas północnej i wschodniej Polski.

W najbliższe dwie noce temperatura może tam spaść do -25 stopni Celsjusza, a porywisty, wschodni wiatr może dodatkowo potęgować odczucie chłodu.

W niedzielę rano najchłodniej było w Kwidzynie, gdzie odnotowano -25 stopni. W południe w tej statystyce prowadziły Suwałki (-19 stopni). Najcieplejszym miejscem jestŁeba (-7 stopni).

W związku z utrzymującym się mrozem w Gdańsku doszło do niespotykanego zjawiska - zamarzła rzeka Motława. W sobotę po tafli lodu spacerowali mieszkańcy miasta, część z nich założyła łyżwy.

Prawie 30 stopni na minusie. Służby postawione na nogi

W piątek w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem służb, przedstawicieli wojewodów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem była aktualna oraz prognozowana sytuacja pogodowa w Polsce.

Podczas briefingu po spotkaniu ostrzeżono przed silnymi mrozami. - Największe przewidywane są z niedzieli na poniedziałek. Temperatura w Suwałkach może sięgnąć -27 stopni , zaś odczuwalna -35 stopni - powiedział Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.

- Zwróciliśmy się do wojewodów o szczególną troskę o osoby najbardziej narażone - osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami oraz przebywające w miejscach wymagających kontroli. We wszystkich województwach mamy zapewnienia o miejscach w noclegowniach - przekazał wiceminister.

