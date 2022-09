Shell przedłuża promocje na paliwa. Inne koncerny zrobiły to samo

Oprac.: Dawid Skrzypiński Polska

Promocja na paliwa zostaje przedłużona - poinformował koncern Shell. Rabat w wysokości 30 gr na litrze paliwa dla uczestników programu lojalnościowego będzie obowiązywał do końca września. Nie ma limitu transakcji. Wcześniej takie same decyzje ogłosiły BP oraz PKN Orlen. Aby skorzystać z promocji na tych stacjach również należy dołączyć do programu lojalnościowego. Na dodatkowe rabaty na paliwo mogą na stacjach Orlenu liczyć posiadacie karty dużej rodziny.

Zdjęcie Koncerny przedłużają wakacyjne promocje na paliwa / Daniel Dmitriew / Agencja FORUM