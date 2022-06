W niedzielę Straż Graniczna poinformowała o postępach w ukończeniu prac nad postawieniem zapory na granicy polsko-białoruskiej. "Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy polsko-białoruskiej zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych" - przekazała SG.

SG dodała, że w najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektrycznej.

Budowa zapory trwa od stycznia

Praca nad budową zapory, która stanie na odcinku 187 km, rozpoczęła się 25 stycznia 2022 r. Trwa więc od ponad czterech miesięcy. - Wykonawcy deklarują, że barierę fizyczną ukończą zgodnie z planem, czyli do końca czerwca. Do tego zobowiązuje ich też umowa - mówiła por. Anna Michalska, rzecznik prasowy tej formacji.

Reklama

Straż Graniczna opublikowała też w mediach społecznościowych trwające prawie półtorej minuty nagranie dokumentujące ukończenie prac na odcinku patrolowanym przez oddział SG w Kuźnicy.

Rozporządzenie MSWiA przestanie obowiązywać

Zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim, który wprowadził rozporządzeniami minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, obowiązuje od 1 grudnia do końca czerwca. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W czwartek na Twitterze o zniesieniu czasowego zakazu przebywania na terenie przygranicznym poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. "1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Jednocześnie wojewoda podlaski wprowadzi zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej" - napisał szef MSWiA.

Termin, do kiedy obowiązuje zakaz, zbiega się z planowanym zakończeniem budowy zapory fizycznej. Roboty budowlane wykonują Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex, a stalowe elementy - konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Umowy z tymi firmami Straż Graniczna podpisała 4 stycznia, a ich wartość to razem 1 mld 233 mln zł. Wraz z umową na perymetrię, którą SG podpisała z Elektrotimem 24 marca, daje to koszt 1 mld 565 mln złotych.

Rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.