SG podała na Twitterze, że na terenie działania placówki SG w Białowieży, osiem osób, m.in. z Jemenu i Syrii, przeszło przez rzekę Przewłoka po lodzie. W innym miejscu, na odcinku granicy chronionym przez placówkę SG w Bobrownikach, trzech Syryjczyków przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz.

Poinformowano także, że w piątek rano w rejonie placówki SG w Lipsku zatrzymano dziewięciu Syryjczyków.

Z danych SG wynika, że od początku listopada zanotowano łącznie ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W październiku było takich prób ponad 2,5 tys. W sumie od początku roku było to ponad 13,5 tys. prób.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej. Ma być gotowa do końca roku

Trwa instalowanie bariery elektronicznej, która ma być uzupełnieniem stalowego ogrodzenia, zbudowanego na 186 kilometrach granicy lądowej z Białorusią. Bariera elektroniczna ma mieć 206 km i obejmie również odcinki, gdzie stalowego ogrodzenia nie ma, np. graniczne rzeki. Gotowy jest już jej pierwszy odcinek. W miniony piątek niedaleko Kuźnicy oficjalnie oddano do użytku 21 km takiej bariery, gdzie jest m.in. blisko ćwierć tysiąca kamer dzienno-nocnych i 67 kamer termowizyjnych.

Według zapowiedzi MSWiA, do końca roku powinna być oddana do użytku cała bariera elektroniczna.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach, ale już wiadomo, że będzie wydłużony do końca grudnia 2022 r. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał w poniedziałek rozporządzenie, które przedłuża ten zakaz.