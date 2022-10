SG: 72 cudzoziemców próbowało przedostać się z Białorusi do Polski

72 cudzoziemców próbowało w niedzielę nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią, m.in. przez rzeki graniczne. Zatrzymano również trzech "kurierów". Straż Graniczna odnotowała w październiku dotąd łącznie ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. To więcej niż we wcześniejszych miesiącach.

Zdjęcie Straż Graniczna odnotowała 72 próby przekroczenia granicy / Straż Graniczna / Twitter