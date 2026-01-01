W skrócie Strażacy przeprowadzili prawie 1600 interwencji ostatniego dnia 2025 roku.

Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru i opadów śniegu, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim.

W sylwestrową noc doszło także do wielu pożarów, wypadków drogowych i fałszywych alarmów.

Najwięcej interwencji PSP z powodu zdarzeń pogodowych odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim - 176 i mazowieckim - 91 - poinformował rzecznik.

Pracowity Sylwester dla strażaków. Setki pożarów, nie żyje jedna osoba

W środę 31 grudnia 2025 r. odnotowano też 429 pożarów, w tym 176 w budynkach mieszkalnych. W wyniku tych zdarzeń jedna osoba poniosła śmierć, a 10 osób zostało rannych

Wśród 977 interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami, oprócz tych związanych z wiatrem i śniegiem, strażacy wyjeżdżali do 203 wypadków drogowych oraz 148 działań medycznych.

Odnotowano również 186 fałszywych alarmów.

Nowy Rok. Ponad 300 zgłoszeń po północy

St. bryg. Karol Kierzkowski podał, że w pierwszej godzinie 2026 roku strażacy odebrali już 333 zgłoszenia dotyczące pożarów, najwięcej w woj. wielkopolskim - 68. Dotyczyły one pożarów balkonów, dachów budynków oraz samochodów, ale też wiat śmietnikowych, żywopłotów i krzewów.

Oprócz tego strażacy interweniowali przy 52 miejscowych zagrożeniach i odnotowali 21 fałszywych alarmów - podał rzecznik prasowy KG Państwowej Straży Pożarnej.

Pogoda w Polsce. To nie koniec zawirowań w pogodzie. Są nowe ostrzeżenia

W czwartek główną przyczyną interwencji strażaków był atak zimy. Przez większość dnia służby pracowały nad usunięciem skutków silnych opadów śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ponadto nowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu" - przekazał instytut.

Ostrzeżenia dotyczą północno zachodniej części kraju i kilku powiatów w województwach: podkarpackim, małopolskim i śląskim. Obowiązują od godz. 10 w piątek do godz. 6 w sobotę.

