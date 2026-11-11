W skrócie W Warszawie odbył się Marsz Niepodległości, w którym wzięło udział kilkaset tysięcy osób, a w wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz politycy PiS i Konfederacji.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zapowiedział wezwanie komornika i policji w celu odzyskania dostępu do siedziby TK, powołując się na postanowienie Sądu Najwyższego.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że mimo incydentów związanych z odpalaniem rac i petard, tegoroczne zgromadzenia z okazji 11 listopada przebiegły spokojnie.

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Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu docierało na błonia stadionu Narodowego, jego koniec nie ruszał jeszcze z Ronda Dmowskiego.

W marszu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, którego uczestnicy przywitali, skandując: "Czołem, panie prezydencie", a następnie odśpiewali hymn.

Prezydent niósł biało-czerwoną flagę. Towarzyszyli mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nawrocki przeszedł z marszem przez Most Poniatowskiego, odłączył się po stronie praskiej.

PiS i Konfederacja na Marszu Niepodległości

W marszu wzięli udział także politycy PiS i Konfederacji. Sławomir Mentzen opublikował zdjęcie, na którym widać go w towarzystwie osób niosących baner z przekreślonymi twarzami Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego oraz hasłem "reset".

- Dzisiaj w czasie tego marszu są nieprzyjemne elementy. Nie będziemy jednak na to zwracać uwagi. (...) Jest kłopot w trakcie marszu, ale traktujemy to jako incydent - reagował na to prezes PiS w rozmowie z Onetem. Kaczyński wyraził również nadzieję, że przed przyszłorocznymi wyborami dojdzie do współpracy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Pojawił się również sędzia Bogdan Święczkowski, wobec którego sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Po marszu Święczkowski udał się pod TK i po raz kolejny próbował dostać się do budynku.

Oburzenie wśród polityków opozycji, otwiera się w nowym oknie wywołała relacja agencji Reutera, która opisała Marsz Niepodległości jako "marsz skrajnej prawicy".

Marsz Niepodległości. Setki tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy

Uczestnicy ubrani w biało-czerwone barwy skandowali m.in.: "Chwała wielkiej Polsce", "Cześć i chwała bohaterom", "Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu się Tuska nie popiera", a także hasło marszu "Polak w Polsce gospodarzem".

Uczestnicy podkreślali, że Marsz Niepodległości jest dla nich ważnym wydarzeniem. Pan Marian ze Skarżyska-Kamiennej na marszu był już po raz szósty. - Co roku 11 listopada biorę biało-czerwoną flagę i przyjeżdżam do stolicy, żeby pokazać, że to najważniejsze polskie święto - zaznaczył.

- Jestem dumna, że Polska istnieje i mam nadzieję, że nadal będziemy nieść tę swoją polskość - powiedziała pani Karina z Warszawy, która już czwarty raz wzięła udział w marszu. - To powoli robi się już moja tradycja - dodała.

W marszu pojawił się m.in. duży transparent z hasłem: "Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji". Pomimo zakazu odpalane były race i petardy hukowe. Spalono również flagę Lewicy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie.

Tegoroczny Marsz Niepodległości zwieńczył koncert na błoniach stadionu Narodowego.



