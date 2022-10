Setki prób przekroczenia granicy z Białorusią. SG opublikowała dane

Jak podała Straż Graniczna w poniedziałek rano na Twitterze, zatrzymano m.in. po siedemnastu obywateli Konga i Egiptu. Przez graniczą rzekę Przewłoka przeszło siedemnaście osób pochodzących m.in. ze Sri Lanki i Kuby. Piętnaście kolejnych osób podeszło pod stalową barierę na granicy, ale ostatecznie wycofały się na stronę białoruską.

Z danych SG wynika, że w październiku przybywa prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Dobowo jest ich więcej, niż w ostatnich miesiącach. W lipcu i sierpniu odnotowała ona po ok. 900 takich prób. We wrześniu było ich blisko 1,3 tys. w całym miesiącu. Łącznie od początku października SG zanotowała ponad 850 prób.

Uszczelnianie granicy z Białorusią

Po zbudowaniu stalowego ogrodzenia na granicy z Białorusią, prowadzone są jeszcze prace związane z uruchomieniem tam tzw. bariery elektronicznej. Pierwsze jej kilometry mają być uruchomione prawdopodobnie w październiku. Pełne uruchomienie systemu złożonego m.in. z sieci detektorów i kamer wraz z Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń na granicy, planowane jest na koniec roku.

Od pierwszego lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.